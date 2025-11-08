Slušaj vest

Bela kuća je ugostila petoricu lidera zemalja Centralne Azijes ciljem da osigura energetske i rudarske sporazume, dok je Rusijazaglavljena u ratu u Ukrajini, a uticaj Kine sve više raste.

Trampova administracija je u četvrtak istakla kritične minerale kao ključ nove američke ofanzive u regionu, predstavljajući više od 5 milijardi dolara u trgovinskim i investicionim sporazumima sa pet postsovjetskih republika - Kazahstanom, Kirgistanom, Tadžikistanom, Turkmenistanom i Uzbekistanom - poznatih kao "C5" zemlje.

- Jedna od ključnih tačaka našeg dnevnog reda su kritični minerali - rekao je Tramp.

- Moja administracija jača američku ekonomsku bezbednost stvaranjem partnerstava sa saveznicima i prijateljima širom sveta kako bismo proširili lance snabdevanja tim resursima - dodao je Tramp.

Sporazumi vredni 5 milijardi dolara uključuju minerale, avione i poverenje

Na samitu u Beloj kući Tramp je predstavio niz ekonomskih sporazuma koji obuhvataju avijaciju, rudarstvo, poljoprivredu i tehnologiju.

Boing će prodati do 37 aviona nacionalnim avio-kompanijama u Kazahstanu, Tadžikistanu i Uzbekistanu što je korak koji naglašava pokušaj SAD da se ponovo nametnu kao trgovinski partner u regionu gde su Kina i Rusija dugo dominirale.

Američka firma "Cove Kaz Capital Group" imaće 70 odsto udela u rudarskom projektu oko eksploatacije metala volframa u Kazahstanu vrednom 1,1 milijardu dolara, uz podršku US Export-Import banke koja bi za to odobrila 900 miliona dolara.

Kompanija "John Deere" će, u saradnji s vladama Kazahstana i Uzbekistana, pomoći modernizaciju poljoprivredne infrastrukture i jačanje prehrambene bezbednosti regiona.

"Leidos" i "Dynamic Aviation" pokreću Program za mapiranje kritičnih minerala, fokusiran na pronalaženje i razvoj nalazišta retkih metala i drugih ključnih materijala važnih za američku tehnologiju i odbrambenu industriju.

Kompanije "Nvidia", "MDIDO" i "Freedom Holding Corporation" potpisali su memorandume o saradnji u oblasti veštačke inteligencije i razvoja poluprovodnika, u skladu sa ciljem SAD da uključe Centralnu Aziju u globalne visokotehnološke lance snabdevanja.

Finansiranje velikih železničkih i logističkih projekata, uključujući širenje "Srednjeg koridora" - trgovinskog puta koji povezuje Centralnu Aziju s Evropom preko Južnog Kavkaza, obezbediće "Citygroup" i "Export-Import Bank USA".

- Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet konačno otključava bogatstvo Centralne Azije za Zapad - rekao je američki senator Dejnez.

Kazahstan se pridružuje Avramovim sporazumima

U diplomatskom preokretu, predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev najavio je da će njegova zemlja pristupiti Avramovim sporazumima, okviru koji je pokrenut za vreme Trampove administracije i koji normalizuje odnose između Izraela i muslimanskih zemalja.

Zemlje Centralne Azije raspolažu ogromnim rezervama koje čine 31 milijardu barela nafte250 triliona kubika gasaviše od 40 odsto svetske proizvodnje uranijuma, kao i značajne količine litijuma, bakra, kobalta i retkih metala, koji su ključni za čistu energiju i visoku tehnologiju.

Nova geopolitička mapa

Za lidere regiona, samit u Vašingtonu predstavlja i šansu i balansiranje između sila. Iako Rusija i Kina ulažu milijarde u infrastrukturu i energetiku Centralne Azije, njihovi projekti često dolaze uz političke uslove. SAD, tvrde Tramp i njegovi saradnici, nude drugačiji pristup.

Kako rat u Ukrajini ulazi u četvrtu godinu, a kineski uticaj jača kroz inicijativu Pojas i put, američki zvaničnici vide retku priliku da ponovo učvrste američku moć u srcu Evroazije.

Za Trampa, taj zaokret ima i geopolitičku i ličnu dimenziju - spoj pregovaranja, diplomatije i spektakla koji, po njegovom shvatanju, dokazuje da američka moć počinje američkim biznisom.

