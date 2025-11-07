Slušaj vest

Rusija je spremna da odgovori na zahteve Venecuele za pomoć, ali istovremeno poziva na izbegavanje bilo kakve eskalacije tenzija u regionu, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Njegov zahtev uključuje popravke borbenih aviona Suhoj ruske proizvodnje, nadogradnju radarskih sistema i isporuku raketnih sistema.

Podsetimo se da je američka vojska poslednjih meseci povećala svoje prisustvo u Karipskom moru i blizu Venecuele.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa ovo naziva delom borbe protiv narko-kartela, ali Karakas ovaj potez vidi kao direktnu pretnju.

Pentagon je rasporedio razarače, podmornice i borbene avione F-35 u područje oko Portorika i južnog Kariba, čineći region jednim od ključnih žarišta tenzija između Vašingtona i ruskih saveznika.

Istovremeno, Venecuela sve otvorenije jača svoje odnose sa Moskvom.

Poslednjih nedelja potpisani su novi sporazumi o vojnoj i energetskoj saradnji, a ruski zvaničnici su redovno isticali spremnost da „podrže prijateljski narod Venecuele“.

