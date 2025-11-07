Slušaj vest

Rusija je spremna da odgovori na zahteve Venecuele za pomoć, ali istovremeno poziva na izbegavanje bilo kakve eskalacije tenzija u regionu, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ova izjava Zaharove dolazi nakon što je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uputio apel Moskvi za vojnu podršku.

Njegov zahtev uključuje popravke borbenih aviona Suhoj ruske proizvodnje, nadogradnju radarskih sistema i isporuku raketnih sistema.

Karakas opravdava ovaj potez kao odgovor na rastuće pretnje Vašingtona, koji je, prema njihovim rečima, značajno povećao vojno prisustvo na Karibima poslednjih meseci.

Podsetimo se da je američka vojska poslednjih meseci povećala svoje prisustvo u Karipskom moru i blizu Venecuele.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa ovo naziva delom borbe protiv narko-kartela, ali Karakas ovaj potez vidi kao direktnu pretnju.

Pentagon je rasporedio razarače, podmornice i borbene avione F-35 u područje oko Portorika i južnog Kariba, čineći region jednim od ključnih žarišta tenzija između Vašingtona i ruskih saveznika.

Istovremeno, Venecuela sve otvorenije jača svoje odnose sa Moskvom.

Poslednjih nedelja potpisani su novi sporazumi o vojnoj i energetskoj saradnji, a ruski zvaničnici su redovno isticali spremnost da „podrže prijateljski narod Venecuele“.

Takav razvoj događaja dodatno povećava tenzije u regionu, u vreme kada Karakas sve više poziva na „agresivnu politiku SAD“ i traži veću podršku od svojih saveznika, pre svega Rusije.

