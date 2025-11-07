Slušaj vest

Evropska unija je usvojila stroža pravila za izdavanje viza za ruske državljane zbog, kako su naveli, korišćenja migracija kao oružja, činova sabotaže i mogućih zloupotreba viza.

"Sada smo suočeni s dosad nezabeleženim poremećajima dronovima i sabotažom na našem tlu. Dužnost nam je da zaštitimo naše građane. Putovanje u EU je privilegija, a ne datost", navela je Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Ruski državljani više neće imati pravo na vize za više ulazaka i moraće da podnesu zahtev za novu vizu svaki put kada putuju u EU, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Kaja Kalas, šefica diplomatije EU Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, OLIVIER HOSLET/EPA, RONALD WITTEK/EPA

Dodaju da će time biti omogućen pažljiv i čest nadzor podnosilaca zahteva kako bi se ublažio mogući bezbednosni rizik.

Cilj je ublažiti pretnje javnom poretku i unutrašnjoj bezbednosti.

Dopušteni su izuzeci u opravdanim slučajevima, odnosno za nezavisne novinare i borce za ljudska prava, navode iz EU.

Rusi motorima jurišaju na Ukrajince tokom borbi u Donbasu Foto: printscreen/društvene mreže

Ta se odluka temelji na zajedničkoj proceni država članica i treba da bude odobrena u Odboru za vize.

"Pokretanje rata i očekivanje slobodnog kretanja po Evropi teško je opravdati", dodala je Kalas.

(Kurir.rs/Beta)

