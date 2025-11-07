Slušaj vest

Švedska, zemlja sa 10,6 miliona stanovnika, ima 17.500 aktivnih članova kriminalnih bandi, saopštila je danas policija i dodala da je još oko 50.000 ljudi povezano sa organizovanim kriminalom.

Ta skandinavska zemlja se više od deset godina bori porast nasilja povezanog s bandama, a oružani napadi i napadi bombama kućne izrade su gotovo svakodnevni zbog obračuna bandi, posebno švercera droge.

Foto: Rojters

Vlada je tražila od policije izveštaj o organizovanom kriminalu i prvobtni iz 2024. godine procenio je broj njihovih pripadnika na 14.000.

Desničarska vlada premijera Ulfa Kristersona (Kristersson) formirana je 2022. godine sa obećanjem da će se boriti protiv kriminala i proširila je ovlašćenja policije i uvela mere usmerene na borbu protiv maloletničke delinkvencije, uključujući planove za smanjenje starosne granice krivične odgovornosti sa 15 na 13 godina.

Odlučila je da formira posebne pritvorske Jedinice za maloletnike, da ukine blaže kazne za mlade prestupnike i da dozvoli policiji da protiv dece koristi i prinudne mere.

Foto: EPA/Jonas Ekstromer

Statistika pokazuje da je opao broj smrtonosnih oružanih napada, ali je porastao broj bombaških.

Policija ne može da sama reši problem organizovanog kriminala, rekla je novinarima šefica policije Petra Lund.

Kazala je da se organizovani kriminall koji ugrožava društvo, ne može eliminisati krivičnim gonjenjem, već moramo sprečiti zločine u ranijoj fazi i dodala da su se promenili metodi obračuna bandi.