Bolnički lekari i drugo zdravstveno osoblje državnih bolnica u Grčkoj su danas protestovali ispred Ministarstva zdravlja u Atini drugog dana štrajka zbog, kako su ocenili, "bednog" stanja državnih bolnica, kako za osoblje, tako i za pacijente.

"Pacijenti pate. Njihovi životi su ugroženi nedostacima državnog zdravstva uprkos nadljudskim naporima osoblja koje je na ivici pregorevanja na poslu", saopštila je Panhelenska federacija radnika javnih bolnica (POEDHN).

Na skupu su ukazali na manjak osoblja jer mlade sve manje interesuje rad u zdravstvu zbog niskih plata i teških uslova rada.

Državni sektor zdravstva je bio pogođen velikim smanjenjem tokom finansijske krize Grčke (2008-2018), a sindikati kažu da je finansiranje i dalje nedovoljno.

Foto: Michalis Karayiannis/EUROKINISSI

Po podacima iz 2022. godine, rashodi za zdravstvenu zaštitu bili su 8,5 odsto bruto-domaćeg proizvoda (BDP) Grčke, dok je prosek Evropske unije (EU) 10,4 odsto.

Janis Galanopulos, predsednik Federacije sindikata bolničkih lekara Grčke (OENGE) je pitao "Da li je normalno da pacijenti budu hospitalizovani u hodnicima?" pošto je nedovoljan broj kreveta u bolničkim sobama u Grčkoj.

On je rekao da konzervativna vlada želi da "državne bolnice funkcionišu kao preduzeća da bi smanjila budžetsko finansiranje zdravstva".