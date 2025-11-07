Slušaj vest

Izraelska vojska je danas saopštila da je prošle noći na okupiranoj Zapadnoj obali ubila dva tinejdžera koji su za bacili Molotovljev koktel na put u jednom selu i još jednog - "teroristu" koji je bacio bombu na vojnike.

Izraelska vojska je objavila snimak nadzorne kamere na kojem se vide dve osobe kako bacaju zapaljeni predmet preko zida kraj puta kojim prolaze Izraelci koji koriste zemljište na Zapadnoj obali koju je Izrael okupirao još 1967. godine.

Palestinsko Ministarstvo zdravlja je objavilo da su u selu Džudeira ubijeni 16-godišnjaci.

Nasilje na Zapadnoj obali se zaoštrilo od početka rata Izraela protiv palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze oktobra 2023. godine.

Od tada su izraelska vojska i doseljenici na Zapadnoj obali ubili 1.001 Palestinca, a u palestinskim napadima ili tokom izraelskih vojnih operacija su tamo poginula 43 Izraelca - civila i vojnika.