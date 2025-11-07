Slušaj vest

Ruski poslanik Mihail Šermet pozvao je Ministarstvo odbrane da izvede lažne nuklearne napade na replike poznatih zapadnih znamenitosti - uključujući Pentagon, Big Ben i Ajfelov toranj - kako bi „uplašili Zapad“ i pokazali spremnost Moskve za eskalaciju.

Mihail Šeremet, član Odbora za bezbednost Državne dume, rekao je da Rusija treba da prestane da „igra mirotvorca“ i da umesto toga demonstrira svoju nuklearnu moć kroz simbolične vežbe.

„Vreme je da se naprave lažne verzije Pentagona, Big Bena i Ajfelovog tornja i da se izvrši odmazdni nuklearni udar na ove veličanstvene mete“, rekao je Šeremet za novinski portal News.ru.

Foto: Youtube

„Samo takav jezik iz skore prošlosti razumeće neprijatelji Rusije i ohladiće njihov radioaktivni žar na dugi niz godina.“

Njegovi komentari usledili su nekoliko dana nakon što je predsednik Vladimir Putin naložio Ministarstvu odbrane i drugim agencijama da pripreme predloge za nastavak nuklearnih testiranja – prvi put u poslednjih 35 godina.

Foto: AP

Putin je rekao da Rusija ostaje posvećena globalnom sporazumu o zabrani takvih testova, ali da je spremna da odgovori ako ga druge zemlje prekrše.

Naredba je usledila nakon nedavnih komentara američkog predsednika Donalda Trampa da bi Sjedinjene Države mogle da nastave nuklearna testiranja.

Prošle nedelje, Tramp je rekao da Vašington planira da sprovede „ neka testiranja “, bez pojašnjenja da li će ona uključivati podzemne eksplozije poput onih izvedenih tokom Hladnog rata – prakse koju su SAD prekinule 1992. godine.

Tramp je rekao: „Druge zemlje to rade. Ako će oni to da urade, uradićemo i mi. Neću to ovde da kažem.“

Foto: Profimedia

Trampova tvrdnja je netačna kada se odnosi na testiranje nuklearnog oružja.

Dok Rusija nastavlja da testira sisteme za isporuku nuklearnog oružja, a Severna Koreja je lansirala rakete koje mogu da nose nuklearne bojeve glave, Severna Koreja je jedina nacija koja je sprovela stvarni test nuklearne eksplozije od 1990-ih.

Na nedavnoj sednici Saveta bezbednosti, ministar odbrane Andrej Belousov podržao je ideju o „odmahšnjem“ ponovnom pokretanju priprema za nuklearne testove u punom obimu, navodeći kao razlog spremnost postrojenja za testiranje na arhipelagu Nova Zemlja.