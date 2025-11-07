Slušaj vest

Tri zatvorenika optužena su za ubistvo osuđenog ubice dece Kajla Bevana (33), koji je preksinoć pronađen mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru HMP Vejkfild u Engleskoj. Bevan je služio doživotnu kaznu za brutalno ubistvo dvogodišnje ćerke svoje partnerke, Lole Džejms, koja je preminula 2020. godine od stravičnih povreda, izveštava Skaj njuz.

Na suđenju u Krunskom sudu u Svonziju čulo se da je mala Lola zadobila 101 odvojenu povredu na telu, uključujući „katastrofalnu“ povredu mozga. Lekari su uporedili težinu njenih povreda sa onima od saobraćajne nesreće velikom brzinom, a pronađeni su i dokazi o oružju.

Bevan se branio tvrdeći da je devojčica pala niz stepenice nakon što ju je porodični pas gurnuo. Njena smrt je nastupila samo nekoliko meseci nakon što se Bevan, dugogodišnji zavisnik od droge, uselio u kuću njene majke Šined Džejms, samo nekoliko dana nakon što su se upoznali na Fejsbuku.

Majka devojčice: On je čudovište

Bevan, poreklom iz Aberistvita, negirao je ubistvo, ali je 2023. godine proglašen krivim i osuđen na doživotni zatvor sa minimalnom kaznom od 28 godina. Lolina majka Šinead Džejms je osuđena na šest godina zatvora zbog izazivanja ili dopuštanja smrti deteta. Tokom suđenja, opisala je Bevana kao „čudovište“ koje „treba da trune u paklu“ jer joj je otelo ćerku.

Policija Zapadnog Jorkšira danas je saopštila da su Mark Felouz (45), Li Njuel (56) i Dejvid Tejlor (63) optuženi za Bevanovo ubistvo. Sva trojica su zadržana u pritvoru i danas bi trebalo da se pojave pred Prekršajnim sudom u Lidsu.