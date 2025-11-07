Danska zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina, a nekim roditeljima, nakon posebne procene, dala bi pravo da daju saglasnost da njihova deca pristupaju od 13. godine
ODLUKA O TINEJDŽERIMA
DANSKA ZABRANJUJE DRUŠTVENE MREŽE ZA MLAĐE OD 15 GODINA: Vlada u Kopenhagenu postigla "politički dogovor" o potezu koji predvodi Ministarstvo digitalizacije
Danska vlada danas je saopštila da je postigla "politički dogovor" kojim će pristup društvenim mrežama biti zabranjen za mlađe od 15 godina.
Ovaj potez koji predvodi Ministarstvo digitalizacije Danske postavio bi starosnu granicu za pristup društvenim mrežama, ali bi nekim roditeljima, nakon posebne procene, dao pravo da daju saglasnost da njihova deca pristupaju društvenim mrežama od 13. godine.
Takva mera bi bila među najsveobuhvatnijim koracima koje je do sada preduzeta kako bi se rešila zabrinutost zbog korišćenja društvenih medija među tinejdžerima i mlađom decom.
(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)
