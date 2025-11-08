Slušaj vest

Lokalne vlasti u Francuskoj u četvrtak su saopštile da je neimenovani muškarac otkrio zlatne poluge i novčiće vredne oko 700.000 evra dok je kopao bazen u svojoj bašti.

Muškarac, čije ime nije objavljeno, pronašao je blago u svojoj kući u gradu Nevil na Soni u blizini Liona u maju i prijavio ga Regionalnoj direkciji za kulturu.

Zvaničnici su upravo presudili da može da ga zadrži, jer nije bilo znakova da je u pitanju arheološko blago, rekao je portparol lokalnih vlasti.

Nema naznaka o tome kako je dospelo tamo, a prethodni vlasnik zemljišta je preminuo, dodao je portparol.

Pet zlatnih poluga i mnogo novčića pronađeni su u plastičnim kesama, objavile su regionalne novine Le Progres.

Prema važećim zakonima, čoveku koji je na svom imanju pronašao nekoliko kesa sa zlatnim novčićima i pet zlatnih poluga vlasti su dozvolile da zadrži zlato, jer ne pripada arheološkom nalazištu.

Analizama je utvrđeno da je skriveno zlato zakopano pre nekoliko decenija i da je legalno stečeno.

Priča dostojna romana, koja služi kao podsetnik da tajne iz prošlog doba nikada u potpunosti ne nestaju.

