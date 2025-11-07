Slušaj vest

Skoro 2.000 letova na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država je otkazano ili odloženo u petak pošto je aviokompanijama rečeno da smanje broj letova kako bi se smanjio pritisak na kontrole leta tokom blokade vlade, prenose lokalni mediji.

Domaći letovi na 40 najfrekventnijih američkih aerodroma su otkazani ili odloženi, dok ministar saobraćaja Šon Dafi tvrdi da to neće uticati na međunarodne letove.

Imamo međunarodne sporazume kojih se moramo prodržavati i ova situcija neće uticati na međunarodne letove, citira BBC izjavu Šona Dafija.

Ako se to učini, dogodiće se da će druge države čekati da SAD prekrše ugovore kako bi mogle da smanje američke letove i to bi imalo dugoročne posledice, objasnio je on.

Federalna vazduhopolovna avijacija najavila je da će smanjenja početi sa četiri odsto domaćih letova, pre nego što dostigne smanjene od 10 odsto do kraja sledeće nedelje, što bi značilo da bi dnevno moglo biti problema sa 4.000 letova.

Današnjim smanjenjem letova pogođeni su njujorški aerodrom "JFK", "Lax" u Los Anđelesu i jedan od naprometnijih po broju putnika - međunarodni aerodrom "Hartsfield-Džekson" u Atlanti.