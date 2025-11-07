Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji je stigao u Belu kuću, razgovarati o pitanjima energetske saradnje, trgovini i ratu u Ukrajini, prenose američki mediji.

Tramp je rekao da razmatra izuzeće od sankcija za rusku naftu za Mađarsku pošto ta zemlja, kako je naveo, nema drugih opcija.

"On je uradio fantastičan posao, on je veoma moćan čovek u svojoj zemlji, ali je i voljen. On vodi zaista sjajnu zemlju. Samo želim da poželim dobrodošlicu ovoj zaista dobroj osobi, on je sjajan lider", kazao je Tramp.

Tramp je rekao i da "uvek postoji šansa" da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

Orban je kazao da je rat u Ukrajini "najvažnije pitanje" za tu zemlju.

"Razlog zašto smo ovde je da otvorimo novo poglavlje između bilateralnih odnosa Sjedinjenih Država i Mađarske", kazao je Orban.

Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tramp i Orban će danas, kako se očekuje, razgovarati o zavisnosti Mađarske od ruske nafte i o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje između dve zemlje.

To će biti njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru.

Tramp insistira da evropske zemlje prekinu kupovinu ruske nafte kako bi se Moskvi smanjili prihodi koji finansiraju rat u Ukrajini, dok Mađarska od početka sukoba 2022. godine ne prekida politiku oslanjanja na rusku energiju, što izaziva kritike unutar EU i NATO, ističu stručnjaci.

Uoči sastanka, mađarski zvaničnici naveli su da Orban namerava da razgovara o mogućnosti susreta između SAD i Rusije i da zatraži izuzeće od američkih energetskih sankcija.

Tramp je ranije najavio mogući sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, ali je on odložen nakon što je Rusija odbila prekid vatre.

Bela kuća je saopštila da će lideri razgovarati o oblastima "od obostranog interesa" i nagovestila mogućnost postizanja ekonomskih dogovora.