Predsednik Kine Si Đinping prisustvovao je ceremoniji podizanja zastave i puštanja u rad nosača aviona „Fuđijan“, prvog kineskog nosača opremljenog elektromagnetnim katapultima, održanoj u južnoj provinciji Hajnan.

Kako prenosi agencija Sinhua, Si Đinping, koji obavlja i funkciju predsednika Centralne vojne komisije, u sredu se ukrcao na nosač u pomorskoj luci Sanja kako bi izvršio pregled broda.

Nosač aviona „Fuđijan“ porinut je u junu 2022. godine, a ime je dobio po provinciji Fuđijan.

(Kurir.rs/Blic)

