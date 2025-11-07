Kineski predsednik prisustvovao je ceremoniji podizanja zastave i puštanja u rad nosača aviona
DOBIO IME PO PROVINCIJI
SI ĐINPING PUSTIO U RAD NOVU ZVER! Prvi nosač aviona opremljen elektromagnetnim katapultima (VIDEO)
Slušaj vest
Predsednik Kine Si Đinping prisustvovao je ceremoniji podizanja zastave i puštanja u rad nosača aviona „Fuđijan“, prvog kineskog nosača opremljenog elektromagnetnim katapultima, održanoj u južnoj provinciji Hajnan.
Kako prenosi agencija Sinhua, Si Đinping, koji obavlja i funkciju predsednika Centralne vojne komisije, u sredu se ukrcao na nosač u pomorskoj luci Sanja kako bi izvršio pregled broda.
Nosač aviona „Fuđijan“ porinut je u junu 2022. godine, a ime je dobio po provinciji Fuđijan.
(Kurir.rs/Blic/Prenela: M. V.)
Reaguj
Komentariši