Prioritet da se SAD pripreme za buduće sukobe

Prioritet da se SAD pripreme za buduće sukobe

Slušaj vest

Američka vojska planira da u naredne dve do tri godine kupi najmanje milion dronova, a u godinama koje slede taj broj bi mogao da dostigne i nekoliko miliona godišnje, izjavio je danas američki sekretar za vojsku Danijel Driskol.

U intervjuu za agenciju Rojters, Driskol je rekao da će planirano ubrzanje nabavke bespilotnih letelica predstavljati "veliki izazov", s obzirom na to da američka vojska trenutno godišnje nabavlja oko 50.000 dronova.

"To je ogroman zadatak, ali u potpunosti smo sposobni da ga sprovedemo", naglasio je Driskol.

On je istakao i da SAD pažljivo proučavaju iskustva iz rata u Ukrajini, gde su male, jeftine bespilotne letelice postale jedno od najefikasnijih oružja.

"Ukrajina i Rusija proizvode oko četiri miliona dronova godišnje, ali Kina verovatno proizvodi više nego duplo", rekao je Driskol.

Njegov prioritet, kako je istakao, jeste da se Sjedinjene Američke Države pripreme za buduće sukobe tako što će povećati domaću proizvodnju svih ključnih komponenti, od motora i senzora do baterija i štampanih ploča.

"Očekujemo da kupimo najmanje milion dronova u naredne dve do tri godine. Naš cilj je da do tada uspostavimo lanac snabdevanja dovoljno snažan da u trenutku sukoba možemo brzo da pokrenemo proizvodnju onoliko dronova koliko nam bude potrebno", naglasio je Driskol.

Foto: Shutterstock

On je dodao da želi da promeni način na koji vojska posmatra bespilotne letelice, ne kao skupu opremu, već kao potrošni materijal sličan municiji.

Pentagon poslednjih godina pokušava da unapredi svoj program dronova, navodi Rojters.