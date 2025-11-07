Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države i drugi posrednici vrše pritisak na Izrael da dozvoli oko 150 pripadnika palestinskog pokreta Hamas, koji se nalaze u tunelima u Gazi, da napuste podzemne skloništa u zamenu za predaju oružja, navodi Fajnenšal Tajms (FT) pozivajući se na izvore.

Prema pisanju britanskog lista, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof razgovarao je o tom pitanju u s izraelskim ministrom za strateško planiranje Ronom Dermerom i šefom turske diplomatije Hakanom Fidanom.

Vitkof je kasnije izjavio da će ishod tih razgovora biti "test" za napore usmerene na razoružavanje Hamasa.

Izvor upoznat sa pregovorima rekao je da je Izrael u početku bio spreman da prihvati predlog o izlasku boraca Hamasa iz tunela nakon što polože oružje, ali su protiv toga istupili ultradesničarski članovi vlade Benjamina Netanjahua, među njima i ministar finansija Bezalel Smotrič.

Isti izvor navodi da bi puštanje pripadnika Hamasa, čak i bez oružja, bilo u suprotnosti s ciljevima izraelske vojne kampanje u Gazi.

Kako navodi FT, pomenuti borci se nalaze u tunelima na jugu Pojasa Gaze, unutar tzv. "žute linije", koja je pod kontrolom izraelske vojske u skladu s aktuelnim primirjem.

Prekid vatre između Izraela i Hamasa stupio je na snagu 10. oktobra, a u okviru tog sporazuma, Hamas je oslobodio 20 talaca koji su bili zarobljeni od 7. oktobra 2023. godine, čime su svi preostali živi taoci vraćeni Izraelu.

Zauzvrat, izraelske vlasti pustile su iz zatvora oko 2.000 palestinskih zatvorenika, među kojima su i osobe osuđene na doživotne kazne zbog terorističkih dela.

Hamas trenutno vraća Izraelu posmrtne ostatke talaca koji su preminuli u zatočeništvu. Do sada je predato 22 tela, dok se prema izraelskim podacima, u Gazi i dalje nalaze posmrtni ostaci još šest talaca.