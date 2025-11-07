ZELENSKI: Rusija je u oktobru pretrpela najveće gubitke od početka rata
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u oktobru ruska vojska pretrpela najveće gubitke na frontu, od početka opšteg rata protiv Ukrajine u februaru 2022. godine.
Zelenski je na konferenciji za novinare posle sednice Državne dume rekao i da je u oktobru ruska vojska izgubila 25.000 svojih pripadnika, zahvaljujući napadima ukrajinskih bespilotnih letelica, prenosi Ukrinform.
"Evo jasne brojke, jer je sve ovo sa video potvrdom. Kao što znate, imamo program i dajemo dodatne poene za odgovarajuće akcije sa video potvrdom. I zato, evo jasne brojke. Plus, računamo bez video potvrde, još 2.00, 3.000 (gubitaka). Ovo je najveći broj ruskih gubitaka od početka totalnog rata u jednom mesecu", kazao je Zelenski.
On je dodao da to ukazuje na povećanje upotrebe bespilotnih letelica od strane Odbrambenih snaga Ukraine.
Ukrinform prenosi da su ruske trupe, od 24. februara 2022. do danas u ratu protiv Ukrajine izgubile oko 1.148.910 ljudi, uključujući 1.170 ljudi u protekla 24 sata.
Kurir.rsUkrinform