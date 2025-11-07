Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da mađarski premijer Viktor Orban neće moći da blokira put Ukrajine ka Evropskoj uniji.

Uprkos Orbanovim željama, niko neće zaustaviti napredak Ukrajine ka Evropi, rekao je Zelenski na današnjem brifingu za novinare.

"Rusi to ne bi mogli da urade. Da li on misli da će, ako se to desi šest meseci kasnije ili neki drugi put, to zaustaviti Ukrajinu? Ne", naglasio je ukrajinski predsednik.

U međuvremenu, Zelenski je napomenuo da Ukrajina nema ništa protiv Mađarske ili mađarskog naroda, ali da ne može da ćuti kada rukovodstvo susedne zemlje pomaže ruskoj propagandi.

Foto: Nenad Kostić, AP/Ukrainian Presidential Press Office

"Ne radimo ništa protiv mađarskog naroda i zahvalni smo im. Ne radimo ništa ni protiv mađarskog lidera, ali ne možemo ostati diplomatski kada se takve stvari govore o nama ili kada retorika, diplomatija ili druge akcije pomažu Rusiji. Branimo svoje dostojanstvo, slobodu i nezavisnost".

Zelenski je ranije izjavio da Ukrajina ne bi trebalo da kompromituje svoje vrednosti zbog stava Mađarske o pristupanju zemlje Evropskoj uniji, ističući da opstrukcija Budimpešte na putu Ukrajine ka EU efikasno podržava lidera Kremlja Vladimira Putina.

U međuvremenu, EU je navodno spremna da pokrene novi mehanizam za zaobilaženje mađarskog veta – "frontalnu isporuku".