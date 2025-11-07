Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio privatno govori svojim bliskim saradnicima da je Džej Di Vens favorit za republikansku nominaciju 2028. godine i da bi ga podržao ukoliko američki potpredsednik odluči da se kandiduje, reklo je dvoje ljudi bliskih američkoj administraciji.

Rubijevi privatni komentari pokazuju kako neki republikanci već sada razrađuju strategije za eru posle aktuelnog predsednika SAD Donalda Trampa, manje od godinu dana od početka njegovog mandata, prenosi američki portal Politiko.

- Marko je potpuno jasan da će Džej Di biti republikanski kandidat ako to poželi. Učiniće sve što može da podrži potpredsednika u tom nastojanju - rekao je izvor blizak državnom sekretaru, napominjući da je Rubio to govorio i privatno i javno.

Džej Di Vens i Donald Tramp Foto: AP Alex Brandon

Tramp je više puta isticao Vensa i Rubija kao svoja dva najverovatnija naslednika, čak predlažući prošle nedelje da bi njih dvojica mogli da se kandiduju zajedno, navodi Politiko.

Obojica tvrde da su dobri prijatelji i da među njima nema rivalstva, iako postoje spekulacije o tome ko može da nasledi Trampov "MAGA" pokret.

- Niko ne očekuje da će Marko podneti ostavku u kabinetu i početi da napada aktuelnog potpredsednika - rekao je drugi izvor upoznat sa situacijom, takođe, zahtevajući da ne bude imenovan i dodao da su oni prijatelji.

Foto: EPA Allison Dinner

Trideset pet odsto ispitanika kaže da bi upravo njega najviše voleli

Treći izvor blizak Beloj kući, takođe, je rekao da se očekuje da Džej Di bude kandidat, a Rubio potpredsednik.

Vens je favorit među onima koji su 2024. godine glasali za Trampa, prema novoj anketi koju je Politiko sproveo od 18. do 21. oktobra.

Trideset pet odsto ispitanika kaže da bi upravo njega najviše voleli da vide kao kandidata 2028. godine.

Nasuprot tome, samo dva odsto ispitanika spontano je navelo Rubija, uprkos formatima ankete koji obično favorizuju one sa velikim prepoznavanjem imena.

Šesnaest odsto reklo je da ne zna koga želi, dok je 28 odsto navelo Trampa.

Marko Rubio državni sekretar SAD Foto: AP Mark Schiefelbein

"Ručamo zajedno svake dve nedelje"

Iako bi zajednička kandidatura Vens/Rubio mogla dodatno da učvrsti sliku da ih Tramp vidi kao naslednike, ankete pokazuju da bi morali da rade da pridobiju glasače koji ili nemaju favorita ili bi radije videli Trampa na trećem mandatu.

Vens je prošle nedelje rekao da se šali na temu zajedničke kandidature sa Rubijom i da je prerano govoriti o tome.

On je opisao Rubija kao svog "najboljeg prijatelja u administraciji".

- Trudimo se da ručamo zajedno svake dve nedelje da bismo se ispričali i razgovarali o raznim stvarima - rekao je Vens i dodao da je Tramp pomenuo mogućnost zajedničke kandidature pre šest meseci, ali da je još rano.