Američki naučnik Džejms Votson, dobitnik Nobelove nagrade i jedan od pronalazača uvijene merdevine strukture DNK, preminuo je u 97. godini.

Bivša istraživačka laboratorija poznatog naučnika, Laboratorija Kold Spring Harbor, gde je decenijama radio i istraživao, potvrdila je njegovu tragičnu smrt. Votson je pomogao u otkrivanju uvijene strukture DNK 1953. godine, što je dovelo do prodora u medicini, borbi protiv kriminala, genealogiji i etici.

Votson, rođen u Čikagu, imao je samo 24 godine kada su on i kolege Fransis Krik i Moris Vilkins napravili ovo revolucionarno otkriće.

Otkriće trojca otvorilo je put brzom napretku u molekularnoj biologiji.

Ko je bio Džejms Votson

Votsonove počasne titule su mu kasnije oduzete 2019. godine nakon što je ponovio komentare o rasi i inteligenciji. Pojavljujući se u jednoj TV emisiji, Votson se pozvao na stav da geni uzrokuju razliku u proseku između rasa na testovima inteligencije.

Votson je stekao diplomu osnovnih studija 1947. godine na Univerzitetu u Čikagu, a doktorirao je 1950. godine na Univerzitetu Indijana u Blumingtonu.

Kasnije je radio u Kavendišovoj laboratoriji Univerziteta u Kembridžu u Engleskoj, gde je prvi put upoznao svog budućeg saradnika Fransisa Krika.

Od 1956. do 1976. godine, Votson je bio član fakulteta Odseka za biologiju Univerziteta Harvard, promovišući istraživanja u molekularnoj biologiji.

Kurir.rs/The Sun

