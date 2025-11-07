Slušaj vest

Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban na zajedničkoj pres konferenciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, dodajući da su samo američka i mađarska vlada one koje se zalažu za mir.

Orban je pozdravio Trampove mirovne napore, dodajući da Brisel i Evropska unija, međutim, veruju da Ukrajina može da pobedi na frontu prenela je agencija MTI.

"Sve druge vlade preferiraju nastavak rata jer veruju da Ukrajina može da pobedi. Potrebno je čudo da se to dogodi", objasnio je Orban, a Tramp je samo klimnuo glavom i dodao "Da, slažem se".

Odgovarajući na pitanje novinara, mađarski premijer je kazao da je procenat ilegalnih migranata u toj zemlji ravan nuli, zahvaljujući “kristalno jasnom sistemu” prema kojem oni moraju da zatraže pravo na ulazak u Mađarsku.

Prema njegovim rečima, EU, međutim, sankcioniše Mađarsku zbog toga što ne dozvoljava ilegalnim migrantima da uđu na njenu teritoriju.

Tramp i Orban sastali su se danas u Beloj kući kako bi razgovarali o zavisnosti Mađarske od ruske nafte i o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje između dve zemlje.

To je njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, preneo je Rojters.