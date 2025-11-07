Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju Evropsku uniju da iskoristi zamrznuta ruska sredstva kao instrument za podršku Ukrajine i okončanje rata sa Rusijom, izjavio je danas dobro upućeni američki izvor, prenosi Rojters.

"Vašington apsolutno podržava EU i korake koje trenutno preduzima kako bi mogla da iskoristi ova sredstva kao instrument", dodao je izvor koji nije želeo da bude imenovan.

Dok Zapad nastoji da pojača pritisak na Moskvu, Evropska komisija predložila je plan koji omogućava vladama EU da iskoriste do 185 milijardi evra, najveći deo od ukupno 210 milijardi ruskih sredstava koja su trenutno zamrznuta u Evropi, a da ih ne konfiskuje.

Foto: Shutterstock

Evropski predlog o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava se ne realizuje zbog strahovanja Belgije, gde se nalazi najveći njihov deo.

Nemačka je danas sugerisala da su nedavna viđenja dronova iznad aerodroma i vojnih baza u Belgiji poruka Moskve toj zemlji da ne dira zamrznuta sredstva.

Moskva je negirala bilo kakvu vezu sa tim incidentima, ali je obećala “bolan odgovor” ukoliko sredstva budu zaplenjena.

U obnovljenom pokušaju da okonča rat Rusije, Tramp je krajem prošlog meseca uveo sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama Rosnjeftu i Lukoilu.

Vašington prati posledice uvođenja sankcija ovim kompanijama, a “ima još stvari koje bismo mogli da uradimo kako bi pokušali da pojačamo pritisak”, naveo je izvor, prenela je agencija.