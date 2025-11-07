Slušaj vest

Posle sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, mađarski premijer Viktor Orban otkrio je da je Mađarska ispregovarala trajno izuzeće od američkih sankcija koje se odnose na kupovinu ruske nafte i gasa.

Orban se ovim diplomatskim uspehom pohvalio na konferenciji za medije za mađarske novinare nakon završetka sastanka u Beloj kući.

„Danas je bio veliki diplomatski dan. Ne samo da je održan samit premijera i predsednika, već su održani i bilateralni sastanci na ministarskom nivou o svim pitanjima koja su od važnosti za Mađarsku i koja su u nadležnosti vlade. U vezi sa Turskim tokom i gasovodom Družba, dobili smo neograničeno i potpuno izuzeće od sankcija protiv Rusije“, rekao je Orban, prenosi Index.hu.

Dodao je da će to „značajno smanjiti trenutne troškove Mađarske“.

Orban je otkrio i da je Mađarska potpisala nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama. U budućnosti će kupovati nuklearno gorivo od kompanije Westinghouse, a u Mađarsku će biti isporučene male modularne elektrane. Amerikanci će, takođe, obezbediti tehnologiju koja će Mađarskoj omogućiti bezbedno skladištenje neiskorišćenih gorivnih elemenata.

Neposredno pre toga, Orban je na Fejsbuku objavio poruku zahvalnosti Trampu, koji ga je na konferenciji za medije u Beloj kući pohvalio i rekao da je njegov fan. Oglašavao se i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, koji je podelio fotografiju na kojoj potpisuje sporazum sa američkim šefom diplomatije Markom Rubijom.

„Potpisano je: snabdevanje Mađarske energijom je bezbedno!“, objavio je Sijarto.

Kada je reč o mirovnim naporima u vezi sa ratom u Ukrajini, Orban je rekao da je Trampu ponudio podršku i da će Mađarska podržati američku inicijativu za postizanje mira između Rusije i Ukrajine. Istakao je i da je inicijativa za sastanak Trampa i Putina u Budimpešti i dalje aktuelna.

„Sastanak će biti održan u glavnom gradu Mađarske kada za to dođe vreme“, poručio je Orban.