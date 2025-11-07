Slušaj vest

Petočlano veće brazilskog Vrhovnog suda formiralo je danas većinu kako bi odbacilo žalbu bivšeg predsednika Žaira Bolsonara na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog zavere za organizovanje puča posle predsedničkih izbora 2022. godine.

Sudije Flavio Dino, Aleksandr de Moraes i Kristijano Zanin glasali su za odbacivanje žalbe Bolsonarovog pravnog tima.

Preostali članovi veća imaju rok do 14. novembra da glasaju u sistemu Vrhovnog suda.

Advokati bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara podneli su 28. oktobra žalbu za smanjenje njegove kazne zatvora zbog pokušaja državnog udara nakon njegovog izbornog poraza 2022. godine.

Sudije su u septembru proglasile Bolsonara krivim za pokušaj rušenja demokratije i osudile ga na 27 godina i tri meseca zatvora, prenosi AP.

Foto: EPA / Joedson Alves

On je proglašen krivim za pokušaj državnog udarapošto je izgubio izbore 2022. od predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, u zaveri koja je, prema navodima tužilaca, uključivala i planove za ubistvo Lule.

Takođe je proglašen krivim po drugim tačkama optužnice, uključujući učešće u naoružanoj kriminalnoj organizaciji i pokušaj nasilnog ukidanja demokratskog poretka.

Advokati su u žalbi naveli da Bolsonaro ne bi trebalo da bude osuđen i za organizovanje državnog udara i za pokušaj nasilnog ukidanja demokratije, jer se te dve optužbe preklapaju, pa su kumulativne kazne neosnovane.

Bivši predsednik počeće sa izdržavanjem kazne tek kada bude iscrpeo sve mogućnosti žalbe.

Bolsonaro se nalazi u kućnom pritvoru od avgusta zbog toga što je prekršio mere suda izrečene iz predostrožnosti.

Očekuje se da će njegovi advokati zatražiti da mu bude dozvoljeno da izrečenu zatvorsku kaznu izdržava u sličnim uslovima zbog zdravstvenog stanja.