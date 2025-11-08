Slušaj vest

Potpuna je sramota što će samit grupe G20 biti održan u Južnoj Africi, napisao je danas američki predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

"Afrikaneri (ljudi koji potiču od holandskih doseljenika, kao i francuskih i nemačkih imigranata) se ubijaju i kolju, a njihova zemlja i farme se nezakonito konfiskuju. Nijedan zvaničnik vlade SAD neće prisustvovati sve dok se ova kršenja ljudskih prava nastavljaju", poručio je Tramp.

On je dodao da se raduje što će biti domaćin samita G20 u Majamiju na Floridi 2026.

Kurir.rs/Agencije

