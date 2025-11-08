Slušaj vest

Rusija je presekla putnu vezu između Limanai Izjuma i nastavlja napredovanje duž istočnog fronta.

Prema najnovijim izveštajima, ruske snage su ušle u južne delove Limana i zauzele delove Drobiševa, dok se ukrajinska odbrana povlači prema poslednjim uporištima u Stavkama. Istovremeno, Moskva širi prisustvo kod Kupjanska i napreduje ka Seversku.

Ruski izvori sa terena javljaju da su Oružane snage RF uspele da preseku liniju komunikacije između Limana i Izjuma. Istovremeno, ruska vojska je sa juga ušla u dodatne delove Limana i probila ukrajinske položaje u pravcu Drobiševa.

Upravo su Drobiševe i naselje Stavki poslednja uporišta ukrajinske vojske pre potpunog ulaska ruskih snaga u severne delove grada, što ukazuje na mogućnost skorijeg zatvaranja limanskog džepa.

Možda najznačajnija novost je izveštaj o prodoru ruskih snaga na jug Severska. Ovaj grad, zajedno sa Limanom, predstavlja najvažnije ukrajinsko uporište u istočnom delu Donjecke oblasti.

Ukoliko se potvrdi stabilizacija ruskih položaja u njegovoj okolini, to bi značilo i početak opsade još jednog važno uporišta OSU, kao i potencijalno otvaranje nove faze operacija na istoku Donbasa.

Na pravcu Kupjanska, Harkovska oblast, uprkos brojnim najavama ukrajinskih vlasti o „čišćenju grada“, situacija ostaje nepromenjena. Naprotiv, ruska strana nastavlja da širi svoje prisustvo u pograničnoj zoni, gde ukrajinske snage više ne kontrolišu nijedan metar granice od reke Oskol do mesta Milove. Rusi su zauzeli i selo Figalovka, koje je mesecima odolevalo napadima i predstavljalo jednu od ključnih tačaka ukrajinske odbrane u regionu.

Sa ukrajinske strane, izuzev ratnog zločina nad civilima, koji napuštaju naselja severno od Krugljakovke, nije zabeležena niti jedna video potvrda vojnih uspeha. Ovaj snimak je izazvao više polemike na društvenim mrežama nego vojna dešavanja, pa se sumnja da je ukrajinski kontranapad kod Radkovke bio i poslednji pokušaj OSU na ovom delu fronta.