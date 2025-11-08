Slušaj vest

Republikanski kongresmen Beri Loderilk iz američke savezne Džordžije i predsedavajući pododborom koji istražuje bezbednosne propuste 6. januara 2021 kada je napadnut Kapitol, rekao je da je FBI imao brojne poverljive dojave doušnika, koji su upozoravali na mogućnost oružanog napada tog dana.

Prema njegovim rečima, desetine doušnika bili su infiltrirani u raznim radikalnim grupama širom SAD i oni su nedeljama i danima pre 6. januara slali upozorenja FBI da neki planiraju napad na Kapitol, poslanike ili policiju tokom potvrđivanja izborne pobede demokrate Džozefa Bajdena, koji je pobedio u novembru 2020. godine na izborima.

Foto: Profimedia / : Essdras M. Suarez/ZUMA Wire

Loderilk tvrdi da su te dojave bile dovoljno ozbiljne i konkretne da je FBI morao da pojača bezbednost ili čak otkaže Trampov govor tog dana, ali da se to nije dogodilo, jer obaveštajni podaci nisu prosleđeni Kapitolskoj policiji ni drugim službama.

Loderik je još dodao da sada istražuje da li je neko unutar FBI namerno zadržao te informacije, čime je bezbednost bila ugrožena.

Ovu vest je na društvenoj mreži Truth Social podelio Donald Tramp, citirajući tekst sajta JustTheNews, uz komentar:

"Velike vesti! Izbori su namešteni!"

Prema informacijama Ministarstva pravde, FBI je imao oko 26 doušnika među okupljenima 6. januara, uključujući i one koji su upozoravali na moguće nasilje grupa kao što su "Proud Boys" i "Oath Keepers".

Loderilk je dodao da su informanti takođe upozoravali i na mogućnost da će pripadnici “Antife” biti umešani u masu, koju je Tramp, tokom svog prvog mandata u Beloj kući, već označio kao domaću terorističku grupu.

FBI je potvrdio da su ti izveštaji postojali i da su sada podeljeni sa Kongresom, kao i da se radi na objavljivanju tih dokumenata za javnost.

U to vreme, Kapitolska policija nije bila upozorena na ozbiljne pretnje i mislila je da će skup biti sličan ranijim mirnim Trampovim mitinzima.

Foto: AP/Ted S. Warren

Zbog toga su odbijeni zahtevi tadašnjeg šefa policije, Stivena Sanda, da se ranije rasporedi Nacionalna garda.

Loderilk kaže da sada dostupna obaveštajna saznanja pokazuju da je trebalo puno više bezbednosnih mera i da su doušnici FBI dobro odradili posao, ali da njihova upozorenja nisu ozbiljno shvaćena.