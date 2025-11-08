Slušaj vest

Ukrajina je saopštila da je danas došlo do novog ruskog napada na energetsku infrastrukturu tokom noći, u kojem je poginula jedna osoba i došlo do nestanka struje u nekoliko regiona.

Na putu ka zauzimanju važnog logističkog čvorišta Pokrovska na istoku, ruska vojska takođe intenzivira vazdušne napade na gasne i elektroenergetske objekte širom Ukrajine, što izaziva strah od oštre zime za civile dok temperature padaju.

„Neprijatelj ponovo pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su uvedena vanredna isključenja struje u brojnim regionima“, rekla je ministarka energetike Svetlana Grinčuk na Fejsbuku.

Ukrajinci javljaju na društvenim mrežama, uz objavu fotografija i video snimaka, da je dron-kamikaza udario u devetospratnu stambenu zgradu u Dnjepru i urušio nekoliko spratova.

Žena je ubijena, a šest ranjenika, uključujući i dete, završilo je u bolnici i njihovo stanje se još ne zna, rekli su spasioci.

Upozorenja širom Ukrajine

Upozorenja na vazdušne napade aktivirana su širom većeg dela Ukrajine tokom noći, a vlasti u nekoliko regiona od Harkova (severoistok) do Odese (jug) prijavile su napade dronovima i raketama, kao i napade na energetske objekte.

U Kijevu, civilne i vojne vlasti saopštile su da su ostaci raketa izazvali požare na dve lokacije u centralnom Pečerskom okrugu.