Slušaj vest

Ukrajina je saopštila da je danas došlo do novog ruskog napada na energetsku infrastrukturu tokom noći, u kojem je poginula jedna osoba i došlo do nestanka struje u nekoliko regiona.

Na putu ka zauzimanju važnog logističkog čvorišta Pokrovska na istoku, ruska vojska takođe intenzivira vazdušne napade na gasne i elektroenergetske objekte širom Ukrajine, što izaziva strah od oštre zime za civile dok temperature padaju.

„Neprijatelj ponovo pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su uvedena vanredna isključenja struje u brojnim regionima“, rekla je ministarka energetike Svetlana Grinčuk na Fejsbuku.

Ukrajinci javljaju na društvenim mrežama, uz objavu fotografija i video snimaka, da je dron-kamikaza udario u devetospratnu stambenu zgradu u Dnjepru i urušio nekoliko spratova.

Žena je ubijena, a šest ranjenika, uključujući i dete, završilo je u bolnici i njihovo stanje se još ne zna, rekli su spasioci.

Upozorenja širom Ukrajine

Upozorenja na vazdušne napade aktivirana su širom većeg dela Ukrajine tokom noći, a vlasti u nekoliko regiona od Harkova (severoistok) do Odese (jug) prijavile su napade dronovima i raketama, kao i napade na energetske objekte.

U Kijevu, civilne i vojne vlasti saopštile su da su ostaci raketa izazvali požare na dve lokacije u centralnom Pečerskom okrugu.

U petak uveče, Andrej Bočarov, guverner ruske Volgogradske oblasti na jugu Ukrajine, nekoliko stotina kilometara od linija fronta, izvestio je na Telegramu da je napad dronom pogodio energetsku infrastrukturu, što je izazvalo nestanak struje.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlanetaNASTAVLJEN PRITISAK NA MOSKVU: SAD podržavaju EU da iskoristi zamrznuta ruska sredstva
profimedia0192970907.jpg
PlanetaZELENSKI: Rusija je u oktobru pretrpela najveće gubitke od početka rata
ruska vojska.jpg
PlanetaRUSIJA ZASULA UKRAJINU DRONOVIMA I BOMBAMA! Ima ranjenih, Zaporožje, Harkov, Odesa, Dnjepar i Sumi u PLAMENU! (FOTO/VIDEO)
Ukrajina
PlanetaPUTINOV RUSKI NEPRIJATELJ BROJ 1 UGASIO NADE UKRAJINE! "Udar Tomahavka na rafinerije u Sibiru nanosi štetu kao kada nekom stanete na nogu, EVROPA DA SE SPREMI"
Mihail Hodorkovski Vladimir Putin