Najmanje pet osoba poginulo je, a oko 130 je povređeno kada je tornado prošao gradom Rio Bonito do Iguaču u južnoj brazilskoj državi Parani, saopštile su lokalne vlasti.

Strašno nevreme prevrtalo je automobile, rušilo delove kuća i čupalo drveća grada, u kojem živi oko 14.000 stanovnika.

Vetar je duvao brzinom između 180 i 250 kilometara na čas, saopštila je meteorološka agencija te savezne države.

Civilna odbrana Parane potvrdila je da je pet osoba poginulo, dok, prema prvim podacima 30 ljudi je dobilo srednje i teške povrede, dok je oko 100 zadobilo lakše povrede.

 (Kurir.rs/FirstPost/P.V.)

