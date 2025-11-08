Slušaj vest

Najmanje pet osoba poginulo je, a oko 130 je povređeno kada je tornado prošao gradom Rio Bonito do Iguaču u južnoj brazilskoj državi Parani, saopštile su lokalne vlasti.

Strašno nevreme prevrtalo je automobile, rušilo delove kuća i čupalo drveća grada, u kojem živi oko 14.000 stanovnika.

Vetar je duvao brzinom između 180 i 250 kilometara na čas, saopštila je meteorološka agencija te savezne države.