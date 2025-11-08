Strašno nevreme prevrtalo je automobile, rušilo delove kuća i čupalo drveća grada, u kojem živi oko 14.000 stanovnika, u saveznoj državi Parana
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA BITI UNUTAR TORNADA U KOJEM VETROVI DUVAJU DO 250 KM/H: Stravično nevreme odnelo pet života u Brazilu, 130 povređeno! (VIDEO)
Najmanje pet osoba poginulo je, a oko 130 je povređeno kada je tornado prošao gradom Rio Bonito do Iguaču u južnoj brazilskoj državi Parani, saopštile su lokalne vlasti.
Strašno nevreme prevrtalo je automobile, rušilo delove kuća i čupalo drveća grada, u kojem živi oko 14.000 stanovnika.
Vetar je duvao brzinom između 180 i 250 kilometara na čas, saopštila je meteorološka agencija te savezne države.
Civilna odbrana Parane potvrdila je da je pet osoba poginulo, dok, prema prvim podacima 30 ljudi je dobilo srednje i teške povrede, dok je oko 100 zadobilo lakše povrede.
(Kurir.rs/FirstPost/P.V.)
