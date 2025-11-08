Slušaj vest

Nastavak američkih nuklearnih ispitivanja mogao bi dovesti do eskalacije i daljeg kruga trke u naoružanju. Rusija prati akcije SAD, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.

„Naravno, ovo je izazvalo uzbuđenje u svetu i u Sjedinjenim Državama, jer mnogi razumeju opasnost ovog koraka, opasnost od nastavka nuklearnih ispitivanja, koja nisu sprovedena od početka 1990-ih. Da bi to moglo dovesti do nove eskalacije, spiralne trke u naoružanju i generalno nepredvidivih posledica. Ali mi ovo posmatramo, posmatramo“, izjavio je Nebenzja u intervjuu za RIA Novosti.

„Predsednik Putin je stavio tačku na svako „i““, dodao je Nebenzja.

Američki predsednik Donald Tramp je prethodno objavio da je naredio da se testiranje nuklearnog oružja sprovede „ravnopravno“ sa drugim zemljama koje navodno imaju relevantne programe.