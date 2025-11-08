PRETI OPASNOST OD AMERIČKIH NUKLEARNIH TESTIRANJA! Nebenzja upozorava na moguću eskalaciju, "MI OVO POSMATRAMO"
Nastavak američkih nuklearnih ispitivanja mogao bi dovesti do eskalacije i daljeg kruga trke u naoružanju. Rusija prati akcije SAD, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.
„Naravno, ovo je izazvalo uzbuđenje u svetu i u Sjedinjenim Državama, jer mnogi razumeju opasnost ovog koraka, opasnost od nastavka nuklearnih ispitivanja, koja nisu sprovedena od početka 1990-ih. Da bi to moglo dovesti do nove eskalacije, spiralne trke u naoružanju i generalno nepredvidivih posledica. Ali mi ovo posmatramo, posmatramo“, izjavio je Nebenzja u intervjuu za RIA Novosti.
„Predsednik Putin je stavio tačku na svako „i““, dodao je Nebenzja.
Američki predsednik Donald Tramp je prethodno objavio da je naredio da se testiranje nuklearnog oružja sprovede „ravnopravno“ sa drugim zemljama koje navodno imaju relevantne programe.
Ruski predsednik Vladimir Putin je u sredu predsedavao sastankom Saveta bezbednosti Rusije. Ministar odbrane Andrej Belousov izjavio je tokom sastanka da smatra da je prikladno započeti pripreme za nastavak nuklearnih testova na poligonu Nova Zemlja. Putin je naložio prikupljanje informacija, sprovođenje analize na poligonu Saveta bezbednosti Rusije i predloge za mogući početak priprema za testiranje nuklearnog oružja.
(Kurir.rs/Ria.ru/Prenela: M. V.)