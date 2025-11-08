Još se ne zna šta je izazvalo požar u skladištu parfema u turskom Kodžaeliju
STRAVIČNA EKSPLOZIJA PARFEMA U TURSKOJ Broje se žrtve, vatrogasci izborili sa požarom (VIDEO)
Najmanje šest osoba poginulo je usled eksplozije u skladištu parfema u turskom Kodžaeliju.
Lokalne vlasti saopštile su da je pet osoba povređeno, od kojih je jedna teško.
Još se ne zna uzrok požara u skladištu u kojem su se pravili parfemi u naselju Mimar Sinan.
Internvencijom vatrogasaca požar je zasad stavljen pod kontrolu, a guverner vilajeta Ilhami Aktaš izjavio je da je efikasnom intervencijom vatrogasnih službi požar potpuno ugašen.
(Kurir.rs/TRTHaber/P.V.)
