Slušaj vest

Bivši cimer Džefrija Epstajna, Niklas Tartaljone, podelio je detalje njihove interakcije iza rešetaka, otkrivajući da mu je pokojni finansijer rekao da su mu tužioci ponudili slobodu ako optuži američkog predsednika Donalda Trampa.

Predsednik je imao bliske veze sa Epstajnom pre nego što su se navodno posvađali zbog licitiranja za jednu nekretninu na Floridi.

Šest godina nakon smrti Džefrija Epstajna, slučaj se i dalje bavi uznemirujućim optužbama u vezi sa pojedincima povezanim sa njim, uključujući bivšeg princa Endrua, kome su nedavno oduzete sve kraljevske titule.

Svedočenje Niklasa Tartaljonea

Bivši cimer Epštajna tvrdi da su savezni tužioci Njujorka ponudili osuđenom seksualnom prestupniku potpunu slobodu u zamenu za umešanost predsednika Trampa.

Nikolas Tartaljone je ostao zajedno sa Epstajnom u njegovoj zatvorskoj ćeliji u Metropolitanskom popravnom centru na Menhetnu nakon hapšenja zbog optužbi za trgovinu decom u svrhu seksualne eksploatacije u julu 2019. godine.

U to vreme, sam Tartaljone je čekao suđenje pre nego što je konačno osuđen po nizu optužbi za ubistvo.

„Epstajn mi je rekao da su mu ponudili slobodu ako optuži Trampa“

Sada tvrdi da je Epstajn prepričao direktnu ponudu njujorških tužilaca upućenu njemu, gde su želeli da im pruži prljavštinu o Trampu u zamenu za slobodu.

„Tužioci... su rekli Epstajnu da će, ako kaže da je predsednik Tramp umešan u Epstajnove zločine, biti pušten na slobodu“, napisao je Tartaljone u zahtevu za pomilovanje, prema Njujork postu.

„Epstajn mi je rekao da je [glavna tužiteljka] Moren Komi rekla da ne mora ništa da dokazuje, sve dok ljudi predsednika Trampa ne mogu to da opovrgnu. Prema rečima Moren Komi, FBI je 'njen narod, a ne njegov [predsednika Trampa]'“, dalje je naveo.

1/6 Vidi galeriju Prijatelji Džefrija Epstajna Foto: POOL / Getty images / Profimedia, EPA/JIM LO SCALZO, Kurir TV

Misteriozna smrt Džefrija Epštajna

Epstajnova smrt dogodila se samo mesec dana nakon hapšenja, izazvala je začuđenje zbog okolnosti koje su dovele do incidenta.

Prvi put je pokušao samoubistvo 23. jula 2019. godine, kada je pronađen u svojoj ćeliji sa vidljivim modricama na vratu. Iako je bio pod nadzorom u obezbeđenom objektu, osuđeni pedofil je pronađen mrtav sam u svojoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine.

Proglašeno je da je Epštajn umro samoubistvom, ali nedostaci u sistemu bezbednosti i protokola ostavili su mnoge sa nedoumicama.

Tartaljoneova izjava nije navela tačan zločin u koji bi Tramp bio umešan, ali je u svojoj peticiji napomenuo da mu je Epstajn rekao da Tramp „nije bio umešan u Epstajnove zločine“.

1/5 Vidi galeriju Snimak pred smrt Džefrija Epstajna Foto: Printscreen



Izgleda da je Epstajn koristio Trampovo ime da bi dobio propusnicu, jer su neke od njegovih žrtava otvoreno govorile o svojoj nemogućnosti da progovore jer se on često hvalio svojim bliskim vezama sa veoma moćnim ljudima.

Još u septembru, izašli su na Kapitol Hil da protestuju zbog načina na koji je Trampova administracija postupala sa slučajem, zahtevajući da se objave svi dosijei vezani za njega.

Demonstranti su takođe pozvali predsednika da prestane da odbacuje Epštajnove dosijee kao „prevaru“, insistirajući da neće biti „ućutkani“.

Jedna navodna žrtva, Čonte Dejvis, rekla je da se oseća previše „nemoćno“ da progovori jer se osuđeni seksualni prestupnik često hvalio svojim vezama sa „najmoćnijim liderima naše zemlje i sveta“.

„Hvalio se svojim moćnim prijateljima, uključujući i našeg sadašnjeg predsednika, Donalda Trampa“, rekao je Dejvis, prema Newsweek-u.

„To je zapravo bila njegova najveća hvala“, nastavila je, dodajući da ga je jednom pratila na putovanju u Afriku gde su im se pridružili „bivši predsednik Bil Klinton i druge značajne ličnosti“.

Tramp i Epštajn – prijateljstvo i raskol

Tramp i Epštajn imaju dugu vezu, jer su se kretali u istom društvenom krugu u Njujorku.

Bila je to veza koja je trajala preko tri decenije, a njih dvoje su se više puta zajedno zabavljali, a pojavljivale su se slike sa njihovih zabavnih dana kao prijatelja.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo, spatuletail/Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo

U to vreme, bili su puni hvale jedno za drugo, a milijarderski političar ga je nazivao „sjajnim momkom“, dok je Epštajn uzvratio uslugu, hvaleći budućeg predsednika kao „šarmantnog“.

„Poznajem Džefa 15 godina. Sjajan momak“, rekao je Tramp za New York Magazine 2002. godine. „Veoma je zabavno biti sa njim. Čak se kaže da voli lepe žene koliko i ja, a mnoge od njih su mlađe.“

Međutim, njihovo prijateljstvo je ubrzo doživelo tešku krizu zbog rata u nadmetanju za nekretninu na Floridi.

Ubrzo nakon što je došlo do pominjanja njegovog seksualnog prestupa nad decom, Tramp je tvrdio da „nije njegov obožavalac“ i distancirao se.

„Poznavao sam ga kao što su ga svi u Palm Biču poznavali“, jednom je rekao predsednik, pokušavajući da umanji koliko su bili bliski, prema Gardijanu.