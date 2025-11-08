Slušaj vest

Američka savezna država Južna Karolina isplatila je milion dolara odštete porodici 58-godišnjeg pacijenta koji je umro u strašnim bolovima nakon što su hirurzi zaboravili metalni nož u njegovom telu posle operacije.

Pacijent, Džefri Alan Falčer bio je muž i otac troje dece.

U junu 2022. godine u Medicinskom univerzitetu Južne Karoline imao je minimalno invazivnu operaciju uklanjanja dela jednjaka, pošto mu je dijagnostikovan lokalizovani karcinom.

Tokom operacije, hirurški instrument ostao je u njegovom abdomenu, navodi lokalni medij WCSC, pozivajući se na dokumenta iz sudskog procesa.

Lekar Džefrija Falčera navodno nije primetio da nije izvadio oštricu i zatvorio mu je trbušnu šupljinu.

pacijent-posle-operacije-shutterstock-2286763359.jpg
Foto: Shutterstock

Medicinske sestre u operacionoj sali su prebrojale sve instrumente pre i posle operacije i potvrdile da nijedna oštrica ne nedostaje, ali to se pokazalo netačnim.

Dan nakon operacije, Falčer je lekarima prijavio bol u stomaku, ali su oni zaključili da se on "dobro oporavlja", navodi se u tužbi.

Bol se pojačavao narednih dana, sve dok Falčerov nivo zasićenosti kiseonikom nije opao, a njegov stomak otekao, prema navodima iz tužbe.

Urađeni su rendgenski snimci, i više od šest sati nakon što je oštrica otkrivena, Falčer je hitno prebačen u operacionu salu.

U tom trenutku, prema dokumentima, on je već bio u septičkom šoku.

Oštrica je probila deo debelog creva, pa su lekari morali da uklone mrtvi deo creva.

Urađena je još jedna operacija, a na kraju su morali da uklone i ostatak njegovog debelog creva.

Falčer je preminuo šest dana nakon prve operacije od sepse.

(Kurir.rs/Independent/P.V.)

Ne propustitePlanetaŽIVI PACIJENTI DOBIJALI TELEGRAME SAUČEŠĆA Zbog šokantne greške u komputerskom sistemu, ljude proglašavali mrtvim
Maine Health
PlanetaHOROR PRIČA IZ SAD Tukao majku čekićem do smrti, pa otišao u šumu i vikao "mama"
12111.jpg
PlanetaDIREKTOR POGREBNOG PREDUZEĆA U ENGLESKOJ PRIZNAO PREVARU Zanemarivao ljudske ostatke, uključujući i tela nerođenih beba, priznao dela
profimedia-1045713639.jpg
PlanetaIZ OVE SOBE ĆETE POBEĆI BRZINOM SVETLOSTI! U njoj možete čuti svoje treptaje, otkucaje srca i pluća, a mnogi kažu da ih i dezorijentiše! (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-04-04 230953.png