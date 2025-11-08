Slušaj vest

Američka savezna država Južna Karolina isplatila je milion dolara odštete porodici 58-godišnjeg pacijenta koji je umro u strašnim bolovima nakon što su hirurzi zaboravili metalni nož u njegovom telu posle operacije.

Pacijent, Džefri Alan Falčer bio je muž i otac troje dece.

U junu 2022. godine u Medicinskom univerzitetu Južne Karoline imao je minimalno invazivnu operaciju uklanjanja dela jednjaka, pošto mu je dijagnostikovan lokalizovani karcinom.

Tokom operacije, hirurški instrument ostao je u njegovom abdomenu, navodi lokalni medij WCSC, pozivajući se na dokumenta iz sudskog procesa.

Lekar Džefrija Falčera navodno nije primetio da nije izvadio oštricu i zatvorio mu je trbušnu šupljinu.

Foto: Shutterstock

Medicinske sestre u operacionoj sali su prebrojale sve instrumente pre i posle operacije i potvrdile da nijedna oštrica ne nedostaje, ali to se pokazalo netačnim.

Dan nakon operacije, Falčer je lekarima prijavio bol u stomaku, ali su oni zaključili da se on "dobro oporavlja", navodi se u tužbi.

Bol se pojačavao narednih dana, sve dok Falčerov nivo zasićenosti kiseonikom nije opao, a njegov stomak otekao, prema navodima iz tužbe.

Urađeni su rendgenski snimci, i više od šest sati nakon što je oštrica otkrivena, Falčer je hitno prebačen u operacionu salu.

U tom trenutku, prema dokumentima, on je već bio u septičkom šoku.

Oštrica je probila deo debelog creva, pa su lekari morali da uklone mrtvi deo creva.

Urađena je još jedna operacija, a na kraju su morali da uklone i ostatak njegovog debelog creva.