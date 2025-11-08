Slušaj vest

Povodom posete mađarskog premijera Viktora Orbana, na svečanom meniju radnog ručka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući našla su se tradicionalna jela američke jesenje kuhinje, objavljeno je danas na zvaničnoj internet stranici Bele kuće.

Kako prenosi mađarski portal Hirado, kao predjelo je poslužena baštenska salata sa semenkama nara, krastavcem, rendanim rotkvicama i prelivom od mente i limuna.

Donald Tramp i Viktor Orban  Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Orban i mađarska delegacija su na radnom ručku sa Trampom imali za glavno jelo pečenu piletinu sa timijanom, pire od slatkog krompira, prokelj i kelj, dok je za desert bila pita od bundeve, sladoled od vanile, krekeri od semenki bundeve i medenjaci.

Mađarska i Sjedinjene Američke Države su tokom susreta Orbana i Trampa juče potpisale niz sporazuma u sferi nuklearne energije, odbrane i energetike.

Orban je nakon razgovora sa Trampom u Beloj kući rekao da je Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na ruske energente.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/ Prenela: M. V.)

