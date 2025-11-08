Slušaj vest

Najmanje četiri osobe povređene su u eksplozij gasa koja je raznela deo stambene zgrade u selu Kurkino u Tulskoj oblasti u Rusiji, saopštio je danas guverner oblasti Dmitrij Miljajev.

"Zid prvog ulaza, krov i podovi drugog i trećeg sprata su se delimično urušili. Službe za vanredne situacije i šef administracije Genadij Kalina rade na licu mesta“, naveo je Miljajev na Telegramu.

Na mesto nesreće poslato je sedam ekipa hitne pomoći.

"Dve osobe sa srednjim telesnim povredama poslate su u bolnicu Jefremov. Informacije o povređenima se razjašnjavaju", napomenuo je Miljajev.

Prema saopštenju pres službe Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije za Tulsku oblast, incident je rezultirao urušavanjem jednog ulaza trospratne stambene zgrade.



Miljajev je kazao da su svi povređeni hospitalizovani u Jefremovskoj okružnoj bolnici, dok je deset ljudi iz delimično srušene zgrade evakuisano i smešteno kod rođaka.