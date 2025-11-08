Slušaj vest

Tri ukrajinska drona pogodila su električnu trafostanicu u severnoj ruskoj regiji Vologda tokom noći, rekao je regionalni guverner Georgij Filimonov u subotu.

Šteta na trafostanici se procenjuje, ali snabdevanje električnom energijom u regionu, koja se nalazi severno od Moskve i oko 1.900 km od Ukrajine, nastavlja se bez prekida, napisao je Filimonov na Telegramu.

Novinska agencija Rojters navodi da se oblast nalazi 1.900 kilometara od Ukrajine - ali i dalje nije jasno sa koje tačke je lansiran dron i da li je zaista preleteo toliku distancu.

Ukoliko je lansiran dalje od granice sa Rusijom, moguće je da je preleteo 1.900 kilometara, ali je razdaljina od granice Ukrajine sa Rusijom, u smeru ka Volgodi 1.200 kilometara.

Teoretski, ovaj podatak bi mogao biti tačan, u slučaju da ukrajinska vojska nije ispalila dron sa granice, nego južnije.

Najdalji zvanično prijavljeni udar koji je izvršila Ukrajina bio je dronom na ciljeve u Rusiji (Orsk) koji je udaljen oko 1.800 kilometara.

U poslednjih godinu dana Ukrajina je razvila nove dalekometne bespilotne letelice koje mogu da lete više od 1.000 km, pa čak i do 2.000 kilometara, ali i dalje ostaje nejasno da li je pogodak načinjen sa ove distance.

Odvojeno od napada na Vologod, dve osobe su ranjene kada je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u ruskom gradu Saratovu, rekao je lokalni guverner Roman Busargin u objavi na Telegramu.

Saratov, industrijski grad na reci Volgi, udaljen je 625 km od ukrajinske granice, i više puta je bio meta ukrajinskih dronova od kada je Rusija u februaru 2022. naredila desetine hiljada vojnika da uđu u susednu zemlju.

Suprotno tome, ređe naseljena Vologdska oblast nije bila redovna meta ukrajinskih napada.