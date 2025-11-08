Slušaj vest

Dve osobe su danas poginule, a sedam je povređeno u izraelskim vazdušnim napadima na Liban, prema izvorima iz te zemlje. Dva napada dogodila su se u periodu novih ofanziva Izraela, koji tvrdi da cilja mete libanskog pokreta Hezbolah.

U jednom od napada, izraelski dron je pogodio vozilo na putu u jugoistočnom Libanu, ubivši dva brata, javlja libanska državna novinska agencija NNA.

Ranije danas, izraelski dron je pogodio drugo vozilo u blizini bolnice u blizini južnog grada Bint Džbejl, povredivši sedam ljudi, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska se još nije oglasila povodom napada. U četvrtak je objavila da je izvršila niz napada na vojne mete Hezbolaha na jugu susedne zemlje.

Napad Izraela na Liban Foto: screenshot X/manniefabian

Tenzije između Izraela i Hezbolaha ponovo rastu u proteklom periodu, uprkos krhkom primirju postignutom krajem prošlog novembra.

Izrael, uz podršku SAD, zahteva potpuno razoružanje libanskog pokreta.

(Kurir.rs/Index.hr/Prenela: M. V.)

