IZRAELSKI DRON POGODIO VOZILO, STRADALA BRAĆA, IMA I POVREĐENIH: Novi napadi na Liban, meta je Hezbolah (VIDEO/FOTO)
Dve osobe su danas poginule, a sedam je povređeno u izraelskim vazdušnim napadima na Liban, prema izvorima iz te zemlje. Dva napada dogodila su se u periodu novih ofanziva Izraela, koji tvrdi da cilja mete libanskog pokreta Hezbolah.
U jednom od napada, izraelski dron je pogodio vozilo na putu u jugoistočnom Libanu, ubivši dva brata, javlja libanska državna novinska agencija NNA.
Ranije danas, izraelski dron je pogodio drugo vozilo u blizini bolnice u blizini južnog grada Bint Džbejl, povredivši sedam ljudi, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.
Izraelska vojska se još nije oglasila povodom napada. U četvrtak je objavila da je izvršila niz napada na vojne mete Hezbolaha na jugu susedne zemlje.
Tenzije između Izraela i Hezbolaha ponovo rastu u proteklom periodu, uprkos krhkom primirju postignutom krajem prošlog novembra.
Izrael, uz podršku SAD, zahteva potpuno razoružanje libanskog pokreta.
(Kurir.rs/Index.hr/Prenela: M. V.)