UKRAJNSKI KOMANDANT UPRKOS ZABRANI ODVEO VOJNIKE NA SVEČANOST, PA U SMRT: Rusi ih napali i naneli im teške gubitke, protiv starešine podignuta optužnica
Ukrajinski Državni biro za istrage (DBR) saopštio je danas da je podneo optužnicu protiv komandanta jednog bataljona, koji je uprkos zabrani Generalštaba okupio oko 100 pripadnika jedinice radi održavanja svečanosti u Dnjepropetrovskoj oblasti 1. novembra, na koju su Rusi zatim izveli napad.
Prema podacima istrage, 1. novembra su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast sa dve balističke rakete (pretpostavlja se "Iskander) i tri dronova kamikaze tipa „Geran“, i to upravo u trenutku dok je trajala ceremonija dodele nagrada.
Kancelarija generalnog tužioca Ukrajine precizira da su u napadu poginula 12 ukrajinska vojnika i sedam civila, dok je još 36 pripadnika vojske ranjeno.
Komandantu je uručeno obaveštenje o sumnji da je pokazao nemaran odnos prema vojnoj službi u uslovima ratnog stanja.
U toku je odlučivanje o pritvoru kao meru obezbeđenja.
"Sumnja se odnosi isključivo na odluku koja je dovela do tragičnih posledica. Nikakve zasluge ili prethodno borbeno iskustvo komandanta ne mogu opravdati ignorisanje bezbednosnih zahteva. U ratnim uslovima masovna okupljanja, ceremonije ili dodele priznanja u oblastima potencijalne raketne opasnosti su neprihvatljive. Komandanti snose ličnu odgovornost za živote i bezbednost svojih podređenih", saopštio je DBR.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)