Ukrajinski Državni biro za istrage (DBR) saopštio je danas da je podneo optužnicu protiv komandanta jednog bataljona, koji je uprkos zabrani Generalštaba okupio oko 100 pripadnika jedinice radi održavanja svečanosti u Dnjepropetrovskoj oblasti 1. novembra, na koju su Rusi zatim izveli napad.

Prema podacima istrage, 1. novembra su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast sa dve balističke rakete (pretpostavlja se "Iskander) i tri dronova kamikaze tipa „Geran“, i to upravo u trenutku dok je trajala ceremonija dodele nagrada.

Kancelarija generalnog tužioca Ukrajine precizira da su u napadu poginula 12 ukrajinska vojnika i sedam civila, dok je još 36 pripadnika vojske ranjeno.

Komandantu je uručeno obaveštenje o sumnji da je pokazao nemaran odnos prema vojnoj službi u uslovima ratnog stanja.

U toku je odlučivanje o pritvoru kao meru obezbeđenja.