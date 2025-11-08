Slušaj vest

Portparol talibanske vlade u Kabulu, Zabihulah Mudžahid, saopštio je u subotu da su mirovni pregovori između Avganistana i Pakistana propali, ali da prekid vatre između dva južnoazijska suseda i dalje ostaje na snazi.

Mudžahid je naveo da su razgovori propali zbog toga što je Islamabad insistirao da Avganistan preuzme odgovornost za unutrašnju bezbednost Pakistana — zahtev koji, kako je rekao, prevazilazi „kapacitete“ Avganistana.

„Nismo prekršili prekid vatre koji je do sada uspostavljen i nastavićemo da ga poštujemo“, rekao je Mudžahid.

U petak je pakistanski ministar odbrane Havadža Muhamed Asif rekao da su mirovni pregovori sa Avganistanom u Istanbulu, usmereni na sprečavanje obnavljanja graničnih sukoba, propali, dodajući da će primirje trajati dok ne bude napada sa avganistanske teritorije.

Avganistanske i pakistanske trupe su ukratko razmenile vatru duž zajedničke granice u četvrtak, istog dana kada su mirovni pregovori nastavljeni u Istanbulu.

Vojske dve zemlje sukobile su se prošlog meseca, ubivši desetine ljudi, u najgorem nasilju otkako su se talibani vratili na vlast u Avganistanu 2021. godine.

Rat Avganistana i Pakistana. Avganistanski talibani napali su pakistanske trupe na granici kao odmazda za bombardovanje pijace i Kabula u Avganistanu. U borbama je poginulo 15 pakistanskih vojnika. Sve se to dešava u trenutku poboljšavanja odnosa između talibana i Indije koja je veliki rival Pakistanu.

Nekoliko rundi pregovora održano je u Istanbulu od prošlog meseca, uz posredovanje Turske i Katara.

Najnoviji razgovori održani su 6. i 7. novembra, a vodili su ih Abdul Hak Vasik, šef obaveštajne službe talibana, i general-potpukovnik Asim Malik, šef pakistanske ISI.

Ranije su pakistanski zvaničnici, uključujući ministra odbrane Havadžu Asifa, takođe potvrdili da su razgovori u Istanbulu propali, dodajući: „Nema planova za dalje pregovore.“

Upozorio je da će, ako se teritorija Avganistana koristi za napade na Pakistan, prekid vatre biti prekršen.

Ranije je upozorio da bi neuspeh u postizanju sporazuma mogao dovesti do „otvorenog rata“.

Pakistan i talibani održavaju bliske veze decenijama, ali poslednjih godina odnos između dve strane se znatno pogoršao.

Sukobi u oktobru usledili su nakon pakistanskih vazdušnih udara na Kabul. Jedna od meta napada bio je glavni vođa pakistanskih talibana.

Nekada bliski saveznici sa granicom od 2.600 kilometara, dve strane su se udaljile nakon što je Islamabad optužio Avganistan da utočište ima militantne grupe, uključujući Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).