Gradsko veće litvanskog grada Šjauljaja je velikom većinom glasova (26 od 28) odobrilo ukidanje sovjetskog vojnog groblja koje se nalazi u samom centru grada, pa će posmrtni ostaci sovjetskih vojnika biće premešteni na periferiju grada, a na mestu groblja biće napravljen park.

Preseljenje posmrtnih ostataka planirano je da počne u novembru, a troškove (oko 55.000 evra) će pokriti Ministarstvo kulture Litvanije.

Groblje je na tom mestu napravljeno je u čast 52 vojnika koji su oslobodili grad od nacističke okupacije tokom Drugog svetskog rata.

Foto: Shutterstock

Međutim, istoričari navode da je većina sahranjenih zapravo poginula nakon oslobođenja grada.

Diskusije o premeštanju trajale su dugo, a bilo je i lokalnih političara koji su se protivili tome.

Gradonačelnik je ranije kritikovao centralnu vlast zbog nedostatka jasnih zakonskih akata i mehanizama za sprovođenje rušenja.