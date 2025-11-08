Slušaj vest

Gradsko veće litvanskog grada Šjauljaja je velikom većinom glasova (26 od 28) odobrilo ukidanje sovjetskog vojnog groblja koje se nalazi u samom centru grada, pa će posmrtni ostaci sovjetskih vojnika biće premešteni na periferiju grada, a na mestu groblja biće napravljen park.

Preseljenje posmrtnih ostataka planirano je da počne u novembru, a troškove (oko 55.000 evra) će pokriti Ministarstvo kulture Litvanije.

Groblje je na tom mestu napravljeno je u čast 52 vojnika koji su oslobodili grad od nacističke okupacije tokom Drugog svetskog rata.

shutterstock_1163151406.jpg
Foto: Shutterstock

Međutim, istoričari navode da je većina sahranjenih zapravo poginula nakon oslobođenja grada.

Diskusije o premeštanju trajale su dugo, a bilo je i lokalnih političara koji su se protivili tome.

Gradonačelnik je ranije kritikovao centralnu vlast zbog nedostatka jasnih zakonskih akata i mehanizama za sprovođenje rušenja.

Ova odluka je u skladu sa litvanskom zabranom propagande "totalitarnih i autoritarnih režima" i njihovih ideologija", koja je na snazi od maja 2023. godine.

(Kurir.rs/LRT/P.V.)

