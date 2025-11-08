Slušaj vest

Tri mlade žene su uhapšene i optužene u Parizu zbog sumnje da su pripremale terorističke napade.

Ovo je prvi put posle nekoliko godina da su ženske osobe planirale teoristički akt.

Brojni francuski mediji, uključujući BFM TV, prenose ovu vest, pozivajući se na izvore u agencijama za sprovođenje zakona.

Istraga o ovom slučaju počela je u Nacionalnom tužilaštvu za borbu protiv terorizma 10. oktobra zbog sumnje o planiranju terorizma i pripreme napada na ljude.

Foto: Reuters (20.8.2016)

Osumnjičene su tri devojke starosti oko 20 godina. Izvori nazivaju ovaj slučaj prvim takvim slučajem u poslednjih nekoliko godina.

Motivi za planiranje napada nisu objavljeni, ali je u intervjuu za AFP u subotu, Olivije Kristijan, tužilac u nacionalnom tužilaštvu za borbu protiv terorizma, rekao da je džihadistička pretnja Francuskoj "najveća i po obimu i po nivou spremnosti za preduzimanje akcije" i da raste u poslednje tri godine.

Ranije ove nedelje, automobil je udario u pešake na francuskom ostrvu Oleron, što se prvobitno smatralo da je reč o islamističkom napadu.