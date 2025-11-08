Slušaj vest

Teška nesreća dogodila se danas u regionu Vasluj u Rumuniji, kada je beba stara oko 12 meseci teško je povređena nakon što je proletela kroz šoferšajbnu automobila.

Povrede su zadobili i bebini roditelji koji su odbili hospitalizaciju.

Prema navodima medija, do nesreće je došlo kada je vozač automobila, pod zasad nerazjašnjenim okolnostima, udario u betonski stub pored puta.

Od siline udara devojčica je ispala kroz šoferšajbnu i pala nekoliko metara dalje od vozila.

Na mesto nesreće odmah su upućena tri vozila Hitne pomoći. Dete je u teškom stanju prevezeno u bolnicu, dok su roditelji odbili hospitalizaciju.

Prema prvim informacijama, devojčica je zadobila tešku povredu glave.

Policija je započela istragu koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ove saobraćajne nesreće.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Prenela: M. V.)

