SVEDOCI KAŽU DA JE KORIŠĆEN DRON

Ruska ambasada u Stokholmu bila je pod napadom, ovog puta na objekat je ispuštena nepoznata tečnost iz drona.

Švedska policija je saopštila da je uspela da detektuje tečnu mešavinu na fasadi zgrade.

"Trenutno imam informaciju da je fasada oštećena", rekla je za agenciju TT portparolka policije Suzana Rinaldo.

Policija ne može detaljnije da objasni šta znači "nepoznata tečna mešavina".

"Šta se tačno nalazi u toj tečnoj mešavini, saznaćemo. To se istražuje. Detaljnije se proveravaju i zapažanja o dronu, to jednostavno mora da se dodatno istraži pre nego što se može potvrditi", rekla je Rinaldo.

Policija je pokrenula preliminarnu istragu zbog vandalizma i uznemiravanja.

"Verovatno je da će biti dodato još kategorija krivičnih dela", istakla je portparolka policije.