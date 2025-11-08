Slušaj vest

Nakon što je vlada ove nedelje ubedljivo usvojila zakon o prilagođavanju klimatskim promenama, stotine hiljada dodatnih stabala biće zasađeno u Berlinu tokom narednih 15 godina.

Samo je krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) glasala protiv mere, koju je pokrenula građanska inicijativa.

Cilj zakona je da se osigura da Berlin do 2040. godine ima milion stabala, što je više nego dvostruko više nego danas.

Plan za zeleniji Berlin

Planiraju se i dodatne mere, poput stvaranja više zelenih površina i boljeg korišćenja kišnice, a očekuje se da će ceo projekat koštati 3,2 milijarde evra.

Opozicioni poslanik Benedikt Luks iz Zelenih pozvao je saveznu vladu da što pre sprovede zakon.

„Ne morate biti botaničar da biste znali da puki zakon neće učiniti da drveće samo raste“, rekao je on.

Građanska inicijativa BaumEntšajd vidi zakon kao prekretnicu na putu ka zelenijem Berlinu, čineći nemački grad otpornijim na globalno zagrevanje.

Portparol Hajnrih Štresenrojter rekao je da njegova primena mora početi ubrzo nakon parlamentarne odluke.