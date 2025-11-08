Slušaj vest

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute uputio je oštro upozorenje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, naglašavajući da se nuklearni rat „nikada ne može dobiti i nikada ne sme voditi“.

Prema Rojtersu , Rute je rekao da mu je uspeh godišnjih nuklearnih vežbi NATO-a početkom ovog meseca dao „apsolutno poverenje u kredibilitet nuklearnog odvraćanja NATO-a“ usred rastućih ruskih pretnji.

„Kada Rusija koristi opasnu i nepromišljenu nuklearnu retoriku, naše stanovništvo mora znati da nema potrebe za panikom, jer NATO ima snažno nuklearno sredstvo odvraćanja“, rekao je Rute.

„I Putin mora znati da se nuklearni rat nikada ne može dobiti i da se nikada ne sme voditi.“

Upozorenje dolazi nakon što je Putin više puta nagovestio moguću nuklearnu eskalaciju od potpune invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine. Prošlog meseca je izjavio da bi Rusija mogla da upotrebi nuklearno oružje ako bude pogođena konvencionalnim raketama i da će Moskva svaki napad na nju, koji podržava nuklearna sila, smatrati zajedničkim napadom.

Kijev post je u četvrtak objavio da je NATO pretekao Rusiju u proizvodnji municije nakon godina zaostajanja.

Foto: Shutterstock

Donedavno je Rusija proizvodila više municije nego sve članice NATO-a zajedno, rekao je Rute, napominjući da se ta dinamika sada obrnula, jer saveznici otvaraju „desetine novih proizvodnih linija“ i ubrzavaju isporuke u celom odbrambenom sektoru.

„Već menjamo situaciju u vezi sa municijom“, rekao je Rute liderima industrije, naglašavajući da države NATO-a sada proizvode „više nego što smo to činili decenijama“.

Naglasio je da povećana proizvodnja, brži rokovi isporuke i dugoročna ulaganja ostaju neophodni dok se Alijansa priprema za dugotrajno strateško takmičenje.

Generalni sekretar je upozorio da je bezbednosno okruženje sa kojim se suočava NATO „stvarno i trajno“, a ruski rat u punom obimu protiv Ukrajine predstavlja najjasniji primer te pretnje.