Opkoljavanje Kupjanska i Pokrovska označava prekretnicu u ratu u Ukrajini, iako mnogi zapadni analitičari pokušavaju da umanje značaj ovih događaja.

Ruske snage su ostvarile stratešku prednost koja bi, prema vojnim posmatračima, mogla da otvori put ka daljem prodoru i urušavanju ukrajinskog odbrambenog sistema.

Tok istorije često je menjan bitkama u mestima koja su naizgled nevažna. Napoleon je izgubio Evropu kod nepoznatog sela, a savezničko iskrcavanje 1944. godine počelo je u neupadljivim francuskim selima, ali je završilo padom Berlina. Isto bi se, upozoravaju vojni analitičari, moglo dogoditi i sada.

Kupjansk i Pokrovsk, iako mali, imaju ogroman strateški značaj.

Ova dva grada deo su višeslojne ukrajinske odbrambene linije koja je građena još od 2014. godine prema zapadnim vojnim modelima. U tim utvrđenjima su raspoređene najobučenije jedinice ukrajinske vojske. Od eskalacije rata 2022. godine, ruske trupe su uzastopnim „kotlovima“, lokalnim okruženjima, razbijale ove odbrambene čvorove: od Bahmuta i Avdijevke do Mariupolja i fabrike „Azovstalj“.

Kako analitičari objašnjavaju, osvajanje Pokrovska i Kupjanska znači da će ruska vojska konačno probiti najteži deo ukrajinske linije odbrane.

Tada više neće postojati čvrsta utvrđenja koja bi sprečila slobodno napredovanje ruskih trupa ka centralnoj Ukrajini, što bi imalo direktne posledice i po Kijev.

Rusko Ministarstvo odbrane: Ukrajinske trupe u Kupjansku pred kapitulacijom

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se položaj ukrajinskih jedinica u Kupjansku brzo pogoršava i da su im šanse za povlačenje gotovo nestale. Prema saopštenju, jedina preostala opcija za opkoljene ukrajinske vojnike je predaja.

Komandant 121. puka 68. mehanizovane divizije, poznat pod šifrom Lavrik, izjavio je da je njegova jedinica samo u jednom danu očistila 25 zgrada u gradu i da nastavlja da napreduje:

„Uveren sam da će Kupjansk biti potpuno oslobođen u narednoj nedelji. Morala nam ne manjka i ispunićemo zadatak“.

Ruski izvori tvrde da je u oblasti između Pokrovska i Kupjanska opkoljeno više hiljada ukrajinskih vojnika, čak i do 10.000, dok Kijev i dalje javno tvrdi da kontroliše gradove i da ruske trupe navodno „odstupaju“.

Zelenski pod sve većim pritiskom

Prema nemačkom listu Bild, ukrajinski vojni izvori izražavaju „ozbiljnu zabrinutost“ zbog mogućnosti potpunog kolapsa fronta. Isti izvori navode da predsednik Volodimir Zelenski ignoriše realnost na terenu i oslanja se na pogrešne izveštaje svojih komandanta.

Rusko Ministarstvo odbrane ocenjuje da je Zelenski „potpuno odsečen od stvarnosti“ i da „nema kontrolu nad operativnim stanjem na frontu“. U saopštenju se dodaje i da možda svesno prikriva razmere poraza kako bi zadržao podršku javnosti i zapadnih saveznika, „po cenu života hiljada ukrajinskih vojnika“.

Krajem oktobra, predsednik Vladimir Putin potvrdio je da su ruske trupe opkolile Kupjansk i Pokrovsk, pozivajući Kijev da prihvati „časnu predaju“. Zelenski je taj poziv odbacio, ali su ruske snage nastavile ofanzivu i sada kontrolišu veći deo okolnih naselja.

Izveštaj sa fronta

Kupjanski pravac: Ukrajinski kontingenti pokušali su neuspešan protivnapad kod Moskovke, Radkovke i Monačinovke. Ruska artiljerija i dronovi naneli su im teške gubitke, dok su ruske trupe napredovale dodatnih 700 metara kod Dvorečanskog.

Zaporožje: Intenzivne borbe traju kod Primorskog, Stepnogorska, Male Tokmačke i Novodanilovke, gde ruske jedinice ostvaruju taktičke uspehe.

Guljajpolje: Ruske snage potisnule su ukrajinske trupe zapadno od Uspenovke i sada napreduju ka Tihom, Kolomijcima i Gavrilovki.

Konstantinovka: Borbe se vode u Ivanofrankovsku i Plesčejevki, dok u samoj Konstantinovki traju lokalni sukobi.

Krasnolimansk: Ruske jedinice napreduju u oblastima Drobishevo i Jarovoje, približavajući se Stavljki i Masljakovki, uz borbe u istočnim predgrađima Limana.

Strategijska slika

Pad Pokrovska i Kupjanska mogao bi označiti kraj ukrajinske odbrambene strukture na istočnom frontu. Strateški gledano, to otvara ruskoj vojsci put prema Harkovu, Dnjepru, pa čak i Kijevu.