Ilon Mask, generalni direktor Tesle, jedan je od najbogatijih ljudi na svetu. Uprkos tome, američki milijarder je često isticao da vodi uglavnom neglamurozan život.

Godine 2021. Ilon Mask je izjavio da živi u kući vrednoj oko 50.000 dolara u Teksasu. Njegova bivša partnerka, pevačica Grajms — s kojom ima dvoje dece — rekla je u intervjuu za Vanity Fair 2022. godine da Mask ne vodi luksuzan život kakav mnogi pretpostavljaju.

Nekada je imao impresivan portfolio nekretnina. The Wall Street Journal je 2019. godine izvestio da je u prethodnih sedam godina potrošio oko 100 miliona dolara na sedam kuća u ekskluzivnom losanđeleskom naselju Bel Er, većinom udaljenih tek nekoliko minuta hoda jedna od druge. Njegova imanja imala su bazene, teniske terene, vinske podrume, privatne biblioteke i balske dvorane.

Međutim, 2020. Mask je promenio mišljenje. Najavio je da će „prodati gotovo svu fizičku imovinu“ i da „neće posedovati nijednu kuću“.

„Ne treba mi novac. Posvećujem se Marsu i Zemlji. Imovina vas samo opterećuje“, objasnio je tada.

Godinu dana kasnije, na društvenim mrežama je otkrio da mu je „primarni dom“ skromna montažna kuća vredna oko 50.000 dolara.

Sledeće godine dodao je da zapravo ne poseduje nijednu kuću, ističući to kao dokaz koliko je mala njegova lična potrošnja uprkos ogromnom bogatstvu.

Strast prema automobilima

Iako njegov svakodnevni dom nije raskošan, Mask je poznat po svojoj strasti prema neobičnim automobilima — uključujući i jedan koji se može pretvoriti u podmornicu. Takođe poseduje nekoliko privatnih aviona vrednih više miliona dolara.

U njegovoj kolekciji nalazi se Ford Model T — kultni automobil koji je početkom 20. veka revolucionisao auto-industriju — kao i Lotus Esprit iz 1976. godine, vozilo kojim je Džejms Bond upravljao u filmu Špijun koji me je voleo (1977). Taj automobil, poznat kao „Wet Nellie“, mogao se u filmu pretvoriti u podmornicu. Mask ga je kupio 2013. na aukciji za skoro milion dolara, s idejom da ponovo oživi njegovu sposobnost transformacije.