Savetnik lidera samoproglašene Donjecke Narodne Republike Ivan Klimakovski, izjavio je da "ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Krasnoarmejska (ruski naziv za Pokrovsk) pošto su ruske snage blokirale sve puteve.

"Neprijatelj više ne može da napusti Krasnoarmejsk. Poslednji put je sada potpuno pod našom kontrolom", rekao je Kimakovski, a citira ga državna agencija ruske vlade TASS.

On je tvrdio da je samo mali deo ukrajinskih snaga uspeo da pobegne u pravcu Mirnograda, koji Rusi zovu Dimitrov.

Rusi: Napredujemo ka Pokrovsku

Rusija je danas objavila da njene snage nastavljaju napredovanje u bitkama oko strateški ključnih ukrajinskih gradova Pokrovska i Kupjansk i da su osvojile selo na istoku Ukrajine.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je na aplikaciji Telegram da je vojska zauzela Vovče, mesto na krajnjem jugoistoku Dnjepropetrovske oblasti. Prema zvaničnom ukrajinskom popisu stanovništva, to selo je imalo 13 stanovnika 2001. godine, izveštava Rojters.

Pokrovsk Foto: Printskrin X

U Donjeckoj oblasti, Rusija nastavlja da osvaja teritoriju u bitkama za svaku kuću u Pokrovsku, kao i obližnji Mirnograd. Rusija, koja koristi imena iz sovjetskog doba za ove gradove - Krasnoarmejsk i Dmitrov, tvrdi da su okruženi.

Ukrajinci: Situacija je teška

Rusko ministarstvo je saopštilo da vojska napreduje i ka Kupjansk, gradu u Harkovskoj oblasti, gde su, kako se navodi, ukrajinske snage takođe okružene.

Kijev priznaje da je situacija u Pokrovsku teška, ali tvrdi da se borbe nastavljaju u sva tri grada.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ratne izveštaje sa dve strane. DeepState, ukrajinski sajt koji prati situaciju na terenu, na svojoj mapi pokazuje da je Rusija napredovala kod Pokrovska i Kupjanska, ali da nije okružila ukrajinske snage.