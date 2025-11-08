Slušaj vest

Sve državne termoelektrane u Ukrajini su u danas zatvorene, a nema proizvodnje električne energije, prema podacima kompanije Centrenergo.

"Stali smo. Trenutno nema proizvodnje struje. Nula!", navodi se u poruci objavljenoj na Fejsbuk stranici Centrenerga.

Kompanija tvrdi da je napajanje strujom potpuno izgubljeno i da je obnavljano 24 sata dnevno.

"Najmasovniji udar na naše termoelektrane od početka invazije punih razmera. Neviđen broj raketa i bezbroj dronova – nekoliko u minuti – ciljali su iste termoelektrane koje smo obnovili nakon razornog napada 2024. godine", navela je kompanija Centrenergo na Fejsbuku.

Dodali su da je napadnuta celokupna proizvodnja električne energije.

Kijev Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

"Iz bezbednosnih mera, ostali smo tihi, ali smo učinili sve što je moguće da Ukrajinci prošle zime imaju svetlo i grejanje i prošli smo kroz paklene izazove kako bismo uspešno započeli tekuću sezonu grejanja!

Prošlo je manje od mesec dana od prethodnog udara, a večeras je neprijatelj istovremeno napao celu našu proizvodnju električne energije.

Elektrane gore! Naše termoelektrane nisu vojni objekti. Mi ne proizvodimo oružje! Ovde rade civili. Zaustavili smo... Trenutno je proizvodnja električne energije pala na nulu. Nulu! Izgubili smo ono što smo obnavljali danonoćno. Potpuno! Svaki put, neprijatelj udara još brutalnije, još ciničnije.

Ali mi ćemo nastaviti da radimo ono što najbolje znamo, prevazilazeći umor i bol gubitka: obnavljati, popravljati i implementirati novu generaciju! Jer nema drugog izbora. Ukrajina je nepobediva! Ukrajinci ne mogu biti slomljeni", naveli su.

Od večeri 7. novembra, ruske trupe su lansirale preko pola hiljade dronova i raketa, uključujući balističke rakete, širom Ukrajine. Glavna područja napada bila su Kijevska, Dnjepropetrovska i Poltavska oblast.

Ukrajinske snage su oborile 406 od 458 dronova, uključujući borbene dronove tipa Šahed, koje je Rusija lansirala tokom noći, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo. Rusija je takođe lansirala 45 krstarećih i balističkih raketa, od kojih je devet oboreno, navodi se u saopštenju.

Foto: screenshot X

Centrenergo upravlja sa tri termoelektrane: Tripilskom termoelektranom (TE) u Kijevskoj oblasti i gradu Ukrajinka, Zmijevskom termoelektranom (TE) u Harkovskoj oblasti i naselju gradskog tipa Slobožansko i Vuglehirskom termoelektranom (TE) u Donjeckoj oblasti i gradu Svetlodarsku.

Međutim, u julu 2022. godine, ruske trupe su okupirale Uglegorsku termoelektranu, a u martu i aprilu 2024. godine nanele su razorne udarce Zmijevskoj i Tripoljskoj termoelektrani.Podsetimo,