Bivši predsednik SAD Džo Bajden danas je kritikovao svog naslednika Donalda Trampa, rekavši da on ne uništava samo Istočno krilo Bele kuće, već i američku demokratiju.

„Znao sam da će Tramp lansirati kuglu za rušenje na državu, ali priznajem, nisam očekivao da će bukvalno biti kugle za rušenje“, izvestio je CNN kako je Bajden rekao tokom konvencije Demokratske stranke Nebraske u Omahi u petak.

„Simbol njegovog predsedništva“

Osamdesetdvogodišnji bivši demokratski predsednik mislio je na radove koje je Tramp započeo na istočnom krilu Bele kuće, gde gradi balsku dvoranu, zbog čega je taj deo srušen.

„To je savršen simbol njegovog predsedništva“, rekao je Bajden.

„Tramp je doneo ruševnu kuglu ne samo kući tog naroda, već i Ustavu, vladavini prava i samoj našoj demokratiji.“

Bela kuća radovi Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Andrew Thomas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kritika Trampove politike i pohvale demokratama

U govoru u Omahi, Bajden je direktno prozvao Trampa, rekavši da je osramotio Sjedinjene Države i stavio interese bogatih iznad interesa običnih Amerikanaca.

Kao pozitivan znak, naveo je pobede demokrata na guvernerskim izborima u Nju Džerziju i Virdžiniji i pobedu Zohrana Mamdanija u Njujorku prošlog utorka. Rezultate je opisao kao „svetle tačke u veoma, veoma mračnom trenutku“, dodajući da su Amerikanci ovim izborima poslali jasnu poruku Trampu.

Bajden se retko pojavljivao u javnosti otkako je napustio funkciju u januaru, a u maju je otkriveno da boluje od raka prostate.

Kurir.rs/Agencije

