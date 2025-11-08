U pitanju je trup aviona koji je nekada pripadao kompaniji Blue Air, koji su selili u Brašov da bi bio preuređen u hotel.
Transportovan pod posebnom pratnjom
NEVEROVATNA SCENA: Vozači morali da stanu da na ulici propuste AVION (VIDEO)
Nestvaran snimak sa Balkana kruži mrežama, a na istom se vide kako vozači automobila moraju da ustupe prednost na ulici avionu!
Ova scena snimljena je sinoć u Bukureštu.
Naime, kroz grad je pod posebnom pratnjom transportovan avion, a sve su zabeležili vozači koji su prolazili ulicama u blizini aerodroma.
U pitanju je trup aviona koji je nekada pripadao kompaniji Blue Air, koji su selili u Brašov da bi bio preuređen u hotel.
Konvoj je napravio saobraćajni kolaps u gradu gotovo do ponoći.
