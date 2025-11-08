Slušaj vest

Nestvaran snimak sa Balkana kruži mrežama, a na istom se vide kako vozači automobila moraju da ustupe prednost na ulici avionu!

Ova scena snimljena je sinoć u Bukureštu.

Naime, kroz grad je pod posebnom pratnjom transportovan avion, a sve su zabeležili vozači koji su prolazili ulicama u blizini aerodroma.

U pitanju je trup aviona koji je nekada pripadao kompaniji Blue Air, koji su selili u Brašov da bi bio preuređen u hotel.

Konvoj je napravio saobraćajni kolaps u gradu gotovo do ponoći.