Slušaj vest

Nestvaran snimak sa Balkana kruži mrežama, a na istom se vide kako vozači automobila moraju da ustupe prednost na ulici avionu!

Ova scena snimljena je sinoć u Bukureštu.

Naime, kroz grad je pod posebnom pratnjom transportovan avion, a sve su zabeležili vozači koji su prolazili ulicama u blizini aerodroma.

U pitanju je trup aviona koji je nekada pripadao kompaniji Blue Air, koji su selili u Brašov da bi bio preuređen u hotel.

Konvoj je napravio saobraćajni kolaps u gradu gotovo do ponoći.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaSLETEO NASRED PUTA USRED ŠPICA I PRESTRAVIO VOZAČE: Pogledajte NESTVARNI prizor, svi su zabezeknuto posmatrali ovaj avion! (VIDEO)
avion.jpg
PlanetaPOLICIJA ISTRAŽUJE INCIDENT U POLJSKOJ: Dečak (9) uperio laser ka avionu, pilot hitno reagovao (VIDEO)
shutterstock_1660403032.jpg
PlanetaBLISKI SUSRET IZNAD BALTIČKOG MORA: Poljska ponovo presrela ruski avion, nije povredio vazdušni prostor
MiG-29
Planeta"TRAMP SE NEŠTO TRESE": Avion predsednika SAD upao u turbulenciju! "Ovo je težak let" (VIDEO)
trupm.jpg